Com hat-trick de Carlão, Ferroviária vence Ypiranga pela Série C e conquista acesso à segunda divisão

Neste sábado, a Ferroviária conquistou seu acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A equipe de São Paulo venceu o Ypiranga por 4 a 2, no Estádio Doutor Adhemar de Barros, em Araraquara, pela sexta e última rodada da segunda fase da Série C.

Com o resultado, a Ferroviária chegou a dez pontos e garantiu a segunda colocação do Grupo B, atrás do líder Athletic Club por conta do saldo de gols (3 a 0). Enquanto o Ypiranga permaneceu com seis pontos, na lanterna da chave, e não conseguiu subir de divisão.

A Ferroviária saiu atrás na partida, após sofrer gol de pênalti de Zé Vitor, no início do jogo, aos quatro minutos. Porém, conseguiu a virada com tentos de Ricardo Ribeiro e Carlos Henrique, aos 29 e 34 minutos do primeiro tempo.

Na etapa final, a Ferroviária ampliou o placar com mais dois gols de Carlão, o primeiro aos oito minutos e o segundo aos 26. Aos 43 minutos, Zé Vitor marcou de pênalti novamente para o Ypiranga.

Athletic Club supera Londrina, sobe para a Série B e chega à final

No outro jogo do Grupo C, o Athletic Club ganhou do Londrina por 2 a 1 e se classificou para a final da Série C, além de garantir o acesso para a Série B. A partida válida pela sexta e última rodada da segunda fase foi disputada em São João Del Rei, Minas Gerais. Os gols do time mandantes foram marcados por David Braga e Denilson. E Everton Moraes descontou.

Com a vitória, o Athletic Club também encerrou com dez pontos, mas na primeira posição. Enquanto o Londrina finalizou na terceira colocação, com sete pontos, e desperdiçou a chance de subir de divisão.

Volta Redonda vence São Bernardo de virada e garante vaga na decisão

Já no Grupo B, o Volta Redonda venceu o São Bernardo por 2 a 1, no Estádio Municipal 1° de Maio, e ficou com a vaga na final. Os gols do confronto foram anotados por Rafael Forster, para os mandantes, e Patrick e Gabriel Bahia, para os visitantes.

Com o resultado, o Volta Redonda chegou a 12 pontos e garantiu o primeiro lugar. Já o São Bernardo, que não tinha mais chance de acesso, encerrou na lanterna, com cinco pontos.