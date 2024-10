Thiago Wild perde de Medvedev e está fora do Masters 1000 de Xangai

Thiago Wild se despediu da chave de simples do Masters 1000 de Xangai de tênis. Nesta sexta-feira, o brasileiro deu trabalho, mas foi eliminado na segunda rodada do torneio diante do russo Daniil Medvedev, número cinco do ranking da ATP.

A partida foi decidida em duas parciais equilibradas. Medvedev manteve maior concentração nos momentos decisivos e venceu com um duplo 7/5.

Wild havia derrotado Medvedev no encontro anterior, em duelo realizado ano passado na quadra de saibro de Roland Garros.

Medvedev ainda aguarda seu próximo adversário, que será o vencedor do confronto entre o italiano Matteo Arnaldi e o norte-americano Zachary Svajda.