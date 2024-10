Panini lança álbum especial sobre 110 anos do Palmeiras; veja detalhes

Do UOL, em São Paulo

A Panini lançou, nesta sexta-feira (4), o álbum "Palmeiras - O Maior Campeão do Brasil", que homenageia os 110 anos do clube paulista.

Veja detalhes

O livro tem 260 figurinhas e reúne ídolos, partidas históricas e gols eternizados do Palmeiras. Parte dos cromos tem acabamento metalizado.

Cada envelope vem com cinco figurinhas e custa R$ 5. Os itens estão à venda em bancas de jornal e em lojas oficiais do clube.

O álbum tem capa de brochura e custa R$ 19,90, trazendo o escudo do alviverde e diferentes ídolos estampados.

110 anos é uma marca única, especialmente quando falamos de um clube com o tamanho e o legado do Palmeiras. É um momento histórico para o time e os torcedores, e queremos contar essa história com um produto exclusivo e marcante Martina Limoni, diretora de Marketing da Panini na América Latina

Ficha técnica