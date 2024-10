E o Nestor? Herói no ano passado, meia ainda não se consolidou com Zubeldía

Rodrigo Nestor foi o herói do São Paulo em 2023. O meio-campista foi o autor do gol do título inédito da Copa do Brasil, contra o Flamengo, alcançando a redenção após ter de lidar com críticas de parte da torcida. No fim da última temporada, porém, ele sofreu uma séria lesão no joelho e desde então tem tido dificuldades para recuperar seu status de intocável no time titular.

Nestor soma 32 jogos na atual temporada, mas em apenas 12 deles foi titular. O meia até chegou a ter uma sequência no início do trabalho de Zubeldía, mas acabou desbancado por Ferreira.

Rodrigo Nestor disputou seu último jogo antes da lesão, no ano passado, contra o Cruzeiro, em alta. Além de ser o autor do gol do título inédito da Copa do Brasil, o meio-campista competia à época com Lucas para se tornar o atleta do elenco com mais assistências pelo clube e, consequentemente, o jogador revelado em Cotia com mais passes para gol na história.

Mas, quis o destino que Nestor sofresse uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e uma desinserção do menisco durante um treinamento do São Paulo, em novembro do ano passado. Ali acaba a temporada do herói tricolor.

Nestor voltou a atuar em abril deste ano, ainda sob o comando do então pressionado Thiago Carpini. Pouco depois, Luis Zubeldía assumiu a equipe, mas o meio-campista seguiu sendo introduzido aos poucos, até por ter acabado de retornar de uma lesão grave.

Fato é que até agora Rodrigo Nestor não conseguiu retomar sua melhor versão. O jogador tem recebido oportunidades, saindo do banco de reservas com frequência, mas, aparentemente, o esquema tático armado por Luis Zubeldía não privilegia os pontos fortes do meia-atacante, muito mais participativo sob o comando de Dorival Júnior.

Com o objetivo de terminar o Campeonato Brasileiro com uma vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores, o São Paulo agora terá mais tempo para trabalhar e descansar para os próximos compromissos. Paralelamente ao objetivo coletivo, Rodrigo Nestor tentará aproveitar essa reta final de temporada para mostrar ao técnico Luis Zubeldía que, saudável, poderá ser mais útil do que tem sido nos últimos meses.