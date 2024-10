Arnaldo detona 'fritura' de Zubeldía: 'Direção deve mais no São Paulo'

O comentarista Arnaldo Ribeiro criticou no Posse de Bola a "fritura" de Luis Zubeldía dentro do próprio São Paulo. Na opinião dele, a direção tricolor tem deixado a desejar mais que o treinador na temporada.

'Direção do São Paulo tem ressalvas ao trabalho do Zubeldía': "O orçamento do futebol do São Paulo 2025 será um pouco menor que 2024 por conta do plano de recuperação financeira e é óbvio que o Zubeldia se encaixa nesse novo momento. Chegou no meio da temporada, não é um técnico caro, não é técnico que fica pedindo o jogador publicamente, está com o São Paulo em quinto lugar do Brasileiro, fazendo o melhor Brasileiro de pontos corridos que essa gestão teve até agora. Mas, por incrível que pareça, a direção do São Paulo, ou quem comanda o São Paulo, tem uma série de ressalvas a fazer sobre o trabalho do Zubeldía".

'Isso se chama fritura': "Acreditem, os caras acham que o Zubeldía foi o principal responsável pela eliminação contra o Botafogo na Libertadores, naquele dia em que o Luiz Gustavo errou uma matada de bola aos 15 minutos, o Lucas perdeu um pênalti, o Calleri perdeu um gol sem goleiro, o Calleri perdeu pênalti na decisão e o Néstor também. E o Botafogo, de 60 milhões de euros, eliminou o São Paulo, de 60 mil euros. E os caras acham, a direção acha, que tem que avaliar o trabalho do Zubeldía, que tem contrato até 2025. Para mim, isso se chama fritura".

'Direção do São Paulo está devendo mais que Zubeldía': "O que é fritura? Quando alguém de dentro começa a minar o trabalho de um treinador com informações/opiniões. Para mim, isso é fritura. É incrível que a direção do São Paulo, essa mesmo que não tem estádio pra jogar, vai jogar contra o Vasco agora no Brinco de Ouro, jogou contra o Corinthians em Brasília e que não contratou praticamente ninguém pra temporada, entenda que o técnico precisa de uma avaliação. Imagina se a gente pudesse fazer uma avaliação da direção do São Paulo, acho que estão devendo mais que o treinador, né?. Mas a avaliação, como o Zubeldía tem o apoio do torcedor e dos principais jogadores, não é ainda tão simples de ser resolvida".

Torcedor do Corinthians se iludiu com Memphis Depay, diz Lavieri

Danilo Lavieri analisou que houve uma ilusão criada na torcida do Corinthians com a contratação do holandês Memphis Depay. O colunista destacou a situação contratual do jogador após o veto do governo à Esportes da Sorte, patrocinadora máster do time.



O Corinthians ganhar do Inter para mim seria muita surpresa. Então eu acho que o corintiano, de uma forma geral, se iludiu com o Memphis sem nenhum motivo. Sabe como o Memphis vai jogar? Porque a gente não sabe. O Memphis é caro. A patrocinadora que supostamente vai pagar, por enquanto, não está habilitada para pagar (...) Então a gente não sabe. Tem até o dia 10 para regularizar essa situação. Se no dia 10 não regularizar, [a Esportes da Sorte] tem que parar de dar o dinheiro para o Corinthians Danilo Lavieri

Arnaldo: 'Não vejo mais Tite entre os principais nomes do mercado brasileiro'

A estreia de Filipe Luís no comando do Flamengo expôs as limitações do trabalho de Tite no clube, avaliou Arnaldo Ribeiro. Na opinião do comentarista, o ex-técnico da seleção não está hoje entre os principais treinadores brasileiros disponíveis no mercado.

