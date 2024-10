Valeu R$ 500 mil? Hugo Souza mantém Corinthians vivo mesmo com lapso em gol

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

Hugo Souza esteve nos holofotes em Flamengo 1 x 0 Corinthians desde antes do apito inicial. Protagonista na primeira semifinal da Copa do Brasil, o arqueiro custou R$ 500 mil aos cofres do Timão para poder jogar contra o time que detém seus direitos e impediu um placar elástico no Maracanã — apesar de ter cometido um vacilo no gol da vitória rubro-negra.

O que aconteceu

Hugo Souza admite que "poderia ter feito melhor" no único gol flamenguista, mas nega que tenha falhado. O lance pela esquerda foi rápido, e o lateral Alex Sandro ficou livre, em posição tanto para cruzar na pequena área quanto finalizar. Na tentativa de proteger o canto direito, Hugo até chegou a tocar os dedos na bola, mas sem sucesso.

Não sei o que está sendo divulgado, o que está sendo falado sobre o gol [que eu sofri]. Na minha opinião não foi uma falha. Óbvio, eu acho que poderia ter feito algo melhor, mas eu dei o meu melhor dentro de campo e acredito que posso ter ajudado bastante a equipe. A gente segue vivo, e eu saio daqui com uma expectativa muito boa, muito grande, porque eu sei do potencial da nossa equipe. Sei do que a gente pode fazer dentro de casa. Hugo Souza



No geral, a atuação de Hugo foi a melhor do Corinthians em campo. O goleiro não sentiu a pressão e, em duas chances cara a cara do Flamengo, esteve bem posicionado e foi decisivo -- uma finalização de letra de Gabigol, no 1º tempo, e outra em cabeçada de Bruno Henrique, no 2º.

Eu prefiro focar no que a gente fez de bom. Primeiro tempo foi muito abaixo do que a gente esperava, na verdade bem abaixo, mas mesmo assim conseguimos suportar a pressão de um adversário tão qualificado quanto o Flamengo. Então, dentro das proporções do jogo, o 1x0 foi um resultado bom para a gente. Hugo Souza

A atuação de Hugo foi fundamental, justificou os R$ 500 mil para sua escalação e animou a diretoria que já mira a compra do atleta. Augusto Melo, presidente do Timão, já queria ter adquirido os direitos econômicos do goleiro, emprestado pelo Fla, desde a última terça-feira (1), mas a cláusula de compra só passa a valer a partir do dia 10 de outubro.

Vale lembrar que Hugo defendeu três pênaltis na decisão contra o Bragantino, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O jogo de volta da semi da Copa do Brasil está marcado para o dia 20 de outubro, Neo Química Arena, às 16h (de Brasília).