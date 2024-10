PVC sobre Filipe Luís no Flamengo: 'Está nascendo um grande técnico'

O colunista Paulo Vinícius Coelho elogiou no De Primeira a estreia de Filipe Luís como técnico profissional do Flamengo.

Para PVC, Filipe Luís já fez o Rubro-Negro voltar a jogar bem contra o Corinthians, mas passará por oscilações e precisa de respaldo e tempo. "Está nascendo um grande técnico", disse ele.

Eu acredito muito no Filipe Luís como técnico e acho que está nascendo um grande técnico, mas um grande técnico precisa de respaldo e tempo de trabalho. Assumir no dia 2 de outubro e ser campeão dia 20 de novembro não é simples, então para ele ser um grande técnico precisa entender etapas de trabalho.

O Flamengo jogou muito bem contra o Corinthians, melhor do que o resultado. Talvez, não faça o mesmo jogo contra o Bahia no sábado, vai haver oscilações, a lógica é que existam oscilações, como houve com Jorge Jesus, que perdeu pro Emelec e pro Bahia. Então, precisa ter paciência e entendimento de que está nascendo um grande técnico, desde que se dê respaldo para esse técnico trabalhar. Paulo Vinícius Coelho

