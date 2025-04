Ex-Liverpool ganha menos que salário mínimo na França após auge no Inglês

Do UOL, em São Paulo

Andy Carroll já passou dos tempos áureos de sua carreira há mais de uma década, mas recuperou a fase artilheira aos 36 anos. O centroavante ex-Liverpool "renasceu" na quarta divisão da França e recebe mensalmente uma quantia inferior ao salário mínimo do país.

O que aconteceu

Andy Carroll defende o Bordeaux e ganha 1,6 mil euros (R$ 10,2 mil) brutos por mês. O valor líquido fica em 1,4 mil euros (R$ 8,9 mil), de acordo com o jornal francês L'Équipe.

Ele recebe menos do que os 1,8 mil euros (R$ 11,4 mil) de salário mínimo na França —para jornadas superiores a 35 horas semanais. O jogador é contratado em meio período pelo clube, segundo relatório publicado pela Sud Ouest, e trabalha 21 horas por semana. Ele tem apenas o 15º vencimento do elenco, cujo teto salarial é de 5 mil euros (R$ 31,8 mil).

O atacante Andy Carroll, ex-Liverpool, durante a temporada de 2012 Imagem: Scott Heavey/Getty

No auge, o centroavante de 1,94 m embolsava 100 mil euros por semana atuando por Liverpool ou West Ham. Revelado pelo Newcastle, o gigante foi contratado pelos Reds na temporada 2010/11, ficou dois anos na equipe e chegou à seleção inglesa, tendo disputado a Euro de 2012. Depois, ele se juntou ao clube londrino, onde permaneceu até o início de 2019.

Carroll chegou ao Bordeaux no início desta temporada, marcou dez gols em 13 jogos e voltou a ser decisivo ontem. O centroavante anotou os dois da vitória por 2 a 1 sobre o St. Pryvé St. Hilaire, balançando as redes novamente após quase três meses. Antes de reforçar o time, ele estava no Amiens, da 2ª divisão.

A fase artilheira rendeu ao atacante um bônus maior do que o salário. Ele ganhou 2 mil euros (R$ 12,7 mil) por bater a marca de dez gols ou assistências. A partir de agora, ele receberá o mesmo valor a cada cinco participações em gols. Além disso, seu contrato prevê um aumento para 13 mil euros mensais (R$ 82,7 mil) na próxima temporada se ele ainda estiver no clube

O tradicional time francês disputa a 4ª divisão nacional após ter sido punido com dois rebaixamentos e decretado falência. Seis vezes campeão francês, o Bordeaux sofreu as sanções esportivas por irregularidades nas contas e perdeu o certificado de clube profissional. Atualmente, está em 3º no Grupo B.