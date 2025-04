Arthur Elias lamenta derrota do Brasil e afirma: "Jogo bastante equilibrado"

No último sábado, a Seleção Brasileira feminina duelou com os Estados Unidos no SoFi Stadium, em Los Angeles, e perdeu por 2 a 0, em partida amistosa. O jogo marcou o reencontro das duas equipes após a final dos Jogos Olímpicos de Paris.

Em entrevista coletiva depois do duelo, o técnico Arthur Elias lamentou a derrota, mas enxergou um confronto equilibrado.

"Tivemos um gol no começo, numa falha que não podemos cometer. Fomos bem no primeiro tempo, criamos chances de gol, duas oportunidades claras, com Amanda Guttieres e Gabi Portilho. A gente teve bastante volume de jogo, bons momentos no primeiro tempo. Foi um jogo bastante equilibrado. Jogamos mal depois do segundo gol, aí sim, depois do pênalti, foi uma atuação abaixo do esperado, a equipe perdeu a concentração", disse Arthur.

Assim como na final das Olimpíadas, o Brasil, apesar de ter criado oportunidades, não conseguiu marcar por pecar nas finalizações.

"Acertamos bastante ao criar as oportunidades aqui no SoFi Stadium e trouxemos problemas para a linha defensiva dos Estados Unidos, mas não fomos muito eficientes nas conclusões. Vencemos os duelos em boa parte do jogo. De positivo levo as avaliações. Claro, queríamos o resultado e quebrar mais um tabu, como este, pois não vencemos ainda os EUA aqui na casa deles. Foram 11 jogos e 11 derrotas", comentou o treinador.

Arthur, por fim, disse que rodará o time para o novo a amistoso contra as americanas.

"Enfrentamos a atual campeã olímpica, a número 1 do ranking, portanto, vejo o saldo como positivo não só pelo desempenho, como para essas avaliações, positivo para o processo. Vamos rodar o time agora no outro jogo, para dar oportunidade às demais atletas convocadas", concluiu Arthur Elias.

As seleções voltam a se enfrentar nesta terça-feira, novamente em partida amistosa. A partida será marcada para às 20h30 (de Brasília), no PayPal Park, em San José.