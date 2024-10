Prefeito de cidade italiana comete gafe com Morata, que é obrigado a mudar de residência

O atacante Álvaro Morata chegou ao Milan no início desta temporada. O jogador de 31 anos veio com o status de uma grande contratação, após um bom ano com o Atlético de Madrid e o título da Eurocopa com a Espanha, deixando muitos torcedores da equipe italiana animados. O atleta escolheu a cidade de Corbetta (nos arredores de Milão) para morar com a família, entretanto, por conta de uma gafe do prefeito local, o futebolista terá que escolher um novo local para residir.

Marco Ballarini, prefeito de Corbetta, disse nas redes sociais que estava muito feliz com a chegada de Morata ao Milan, apesar de ser torcedor da Inter de Milão. Então, o político revelou a informação de que o espanhol teria escolhido a pequena cidade italiana para residir, invadindo a privacidade do atleta de 31 anos.

"O campeão é um dos nossos novos cidadãos. O atacante do Milan está concluindo os trâmites para a transferência para sua nova (maravilhosa) casa em nossa cidade. Sou um grande torcedor da Inter, mas estou muito feliz por receber Álvaro Morata na nossa grande família Corbetta"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marco Ballarini (@marcoballarinisindaco)

Morata prontamente respondeu repudiando o prefeito, alegando que o político desrespeitou sua privacidade e, como forma de proteção à sua família, teria de se mudar da pequena cidade.

"Caro prefeito, obrigado por violar minha privacidade. Felizmente não tenho nada de valor, o único tesouro que tenho são meus filhos, cuja segurança foi perturbada por você. Pensei que o município de Corbetta me pudesse garantir alguma privacidade, mas em vez disso, sou forçado a mudar de casa imediatamente devido à sua incapacidade de usar as redes sociais e proteger os seus cidadãos", disse Morata em seu Instagram.

Desde que chegou ao Milan, Morata marcou dois gols e deu uma assistência em seis jogos pelo clube. Antes de se transferir à Itália, o atacante ficou por duas temporadas no Atlético de Madrid.