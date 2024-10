Jogo da NFL na arena do Corinthians tem impacto econômico de R$ 328 milhões

Primeiro jogo da NFL no Brasil, que aconteceu na Neo Química Arena, do Corinthians, teve impacto econômico de R$ 338,59 milhões.

O que aconteceu

Segundo dados da liga de futebol americano e da SPTuris, o jogo entre Eagles e Packers gerou 61,9 milhões de dólares (R$ 338,59 milhões, na cotação atual). Além do valor estrondoso movimentado, 12.518 funcionários trabalharam para que o primeiro jogo da NFL acontecesse na cidade de São Paulo.

A NFL confirmou um total de 47.236 presentes no estádio do Corinthians no evento. "A estreia no Brasil, mercado estratégico para a expansão internacional da liga, foi extremamente bem-sucedida. Trabalhamos juntos para realizar um evento histórico", afirmou Luís Martinez, gerente da NFL Brasil.

O prefeito Ricardo Nunes representou o estado de São Paulo em viagem ao Texas para concluir as negociações e marcar a partida, que aconteceu em 6 de setembro. "Em todos os grandes eventos que atraímos para a capital, sempre avaliamos, primeiro, a capacidade de movimentar a economia local e o total de pessoas que trabalharão, o que gerará renda para os paulistanos", disse Nunes.

Presidente da SPTuris, Gustavo Pires exaltou que sucesso nas vendas de ingressos para o confronto era esperado": "Além do sucesso na venda de ingressos, que já esperávamos, o jogo de São Paulo atraiu um grande número de turistas nacionais e estrangeiros e foi transmitido com destaque nos Estados Unidos, ajudando a promover a capital nesse mercado estratégico".

Na ocasião, o Eagles levou a melhor sobre o Packers por 34 a 29. Tanto uma equipe quanto a outra somam duas vitórias e duas derrotas até o momento na NFL.