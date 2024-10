Ex-Palmeiras, Endrick torna-se o jogador mais jovem a ser titular na Liga dos Campeões pelo Real Madrid

O atacante Endrick, ex-Palmeiras, começou uma partida como titular pela Liga dos Campeões, pela primeira vez, na última quarta-feira. Aos 18 anos e 73 dias, o atacante tornou-se o jogador mais jovem a começar um jogo de Champions pelo Real Madrid, superando o feito do espanhol e ídolo merengue Raúl González, que atingiu a marca com 18 anos e 78 dias, em 1995, diante do Ajax.

Endrick foi escolhido por Carlo Ancelotti para ser titular no duelo contra o Lille, pela segunda rodada da Champions e teve sua primeira chance entre os 11 inicias no time espanhol. A equipe de Madrid acabou sendo derrotada pelo placar de 1 a 0.

O atacante ex-Palmeiras já havia estreado na Champions, na vitória por 3 a 1 sobre o Stuttgart. Na ocasião, Endrick marcou o terceiro gol da vitória contra os alemães, alcançando a marca de sul-americano mais jovem a balançar as redes na Liga dos Campeões.

"A confiança que a comissão técnica e os atletas têm nele é que permitem que ele quebre recordes. A confiança dele não vem das marcas, mas do sacrifício, da concentração e do trabalho", afirmou Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil, agência que representa e administra a carreira de Endrick.

A joia brasileira é o segundo jogador não europeu mais jovem a marcar como estreante na Champions, atrás apenas do ganês Peter Ofori-Quaye, que marcou aos 17 anos e 194 dias, em 1997.

Endrick estrou pelo Real Madrid no dia 25 de agosto, quando precisou de apenas 10 minutos para marcar um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Valladolid, saindo do banco de reservas. Ao todo, ele tem oito jogos pelo Real, com dois gols marcados.

Buscando mais oportunidades, Endrick segue à disposição de Ancelotti para enfrentar o Villarreal, neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Santiago Bernabéu.