Ex-Corinthians, Vai de Bet pode operar no Brasil após liminar

Ex-patrocinadora do Corinthians, a Vai de Bet pode operar no Brasil após uma liminar.

O que aconteceu

A Vai de Bet está liberada após liminar obtida pela Loterj (Loteria Estadual do Estado do Rio de Janeiro) na Justiça Federal do Distrito Federal (TRF1). O órgão é responsável pela administração e fiscalização de jogos de loteria e apostas no estado.

A liberação para a atuação, porém, não é definitiva. A Vai de Bet ainda não conseguiu a autorização do Ministério da Fazenda. Vale lembrar que todas as casas de apostas, as permitidas e as bloqueadas, podem funcionar até o dia 10. O bloqueio ocorrerá no dia 11.

A Loterj alega que a decisão vigora em âmbito nacional. Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, pretende cassar essa liminar obtida pela loteria nos próximos dias. Até agora, Vai de Bet ainda espera a liberação nacional.

O Ministério da Fazenda, até aqui, acata a liminar. As bets outorgadas pela Loterj foram publicadas ontem na lista do ministério. Neste momento, vale a decisão do TRF1.

Eu acredito que nós vamos conseguir cassar a liminar porque não faz muito sentido um estado ter uma loteria nacional, ele tem estadual. Há previsão legal, inclusive. Há jurisprudência a respeito. Se tiver atuação nacional em cada estado, aí você vai realmente criar uma situação que não condiz com o texto constitucional Haddad, na última terça-feira

A VaideBet informa que mesmo após o credenciamento através da Loterj, mantém a solicitação de esclarecimentos e o pedido de retificação ao Ministério da Fazenda. A empresa protocolou o requerimento em 19 de agosto no SIGAP e apresentou a indicação de suas marcas e domínios em 26 de setembro, dentro dos prazos estabelecidos

A Vai de Bet é alvo de uma investigação da Polícia Civil de Pernambuco sobre um suposto esquema de jogo ilegal. Rosto da empresa, o cantor Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele nega as acusações.

A Vai de Bet foi patrocinadora do Corinthians e rescindiu o contrato após um possível esquema de laranja na intermediação do acordo.

A atual patrocinadora do Timão, Esportes da Sorte, também não cumpriu os requisitos impostos pelo Ministério da Fazenda para a regulamentação.

A Esportes da Sorte, que não tentou liberação via Loterj, recebeu apoio público do Corinthians nesta quinta-feira.