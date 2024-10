Com Bruno Mars no MorumBis, São Paulo escolhe estádio por 'gramado bom'

Com shows de Bruno Mars no MorumBis, o São Paulo escolheu jogar contra o Vasco no Brinco de Ouro da Princesa por dois motivos, contou o colunista André Hernan, no De Primeira.

Segundo Hernan, o bom gramado do Brinco de Ouro e a logística de Campinas pesaram na decisão — a cidade está a cerca de 100km da capital. O São Paulo não poderá jogar em seu estádio por causa da mudança da CBF nas datas das semifinais da Copa do Brasil, que resultou na antecipação da rodada do Brasileirão.

No jogo contra o Vasco, dia 16, que é o jogo que mudou a data, o São Paulo está com o Morumbi ocupado por causa do Bruno Mars. O que pesou na escolha do Brinco de Ouro?

O São Paulo não tem que viajar, é só uma viajadinha. Concentra para uma viagem curta de ônibus, vai no hotel próximo, joga à noite e volta de ônibus depois do jogo. Também a logística para o Vasco, pra ajudar o Vasco, que está nessa coisa toda de disputar a Copa do Brasil, Brasileiro e tal, você tem um aeroporto muito bem estruturado, que é o aeroporto de Viracopos, é tudo próximo do Brinco de Ouro. E o gramado do Brinco de Ouro vem sendo muito elogiado, no caso do Palmeiras. O Abel Ferreira elogiou o gramado, enfim, toda estrutura do estádio. André Hernan

