Centro de Treinamento de Cricket é reinaugurado em Poços de Caldas

Na última terça-feira, o Centro de Treinamento de Cricket, do Projeto Cricket Brasil, foi reinaugurado, em Poços de Caldas. Com o foco para o próximo ciclo Olímpico de Los Angeles, em 2028, o Centro em Excelência da modalidade auxiliará na preparação das seleções masculina e feminina de cricket, além de aumentar a visibilidade nos projetos do Cricket Brasil que já são organizados e ministrados pela federação, dentro do CT.

O evento contou com diversas personalidades, dentre elas, nacionais e internacionais, como o prefeito da cidade de Poços de Caldas Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo, o cônsul geral britânico em São Paulo Jonathan Knott CMG, além de um vasto grupo de jogadoras internacionais e da Seleção Brasileira.

De acordo com Carol Nascimento, atleta da Seleção Brasileira Feminina de Cricket, celebra a importância do desenvolvimento do esporte que pratica no Brasil, dando maiores condições às atletas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cricket Brasil (@cricketbrasil)

"É um imenso orgulho ser capitã da seleção brasileira de Cricket, especialmente em um momento tão significativo para o esporte no Brasil. O Cricket tem crescido cada vez mais no país, conquistando novos adeptos e espaço no cenário esportivo. Sabemos que ainda temos um longo caminho pela frente, mas com muita dedicação e trabalho, estamos confiantes de que podemos subir no ranking mundial. Acredito profundamente no potencial da nossa equipe e na paixão que todos nós temos pelo jogo. Juntos, estamos construindo uma trajetória de sucesso, levando o Brasil a novos patamares no cenário internacional do Cricket", disse.

Phoebe Graham, jogadora do Manchester Originals, falou sobre a sua experiência com o evento e como foi surpreendida por tudo que viu.

"Nunca vi e nunca imaginei ver 600 crianças jogando Cricket no Brasil. Foi uma alegria ver tantos meninos e meninas praticando, competindo e participando do projeto social dessa forma e tendo a chance de jogar cricket de uma forma que muitas pessoas não têm a oportunidade de fazer nem mesmo na Inglaterra. Estou muito impressionada por tudo que eu vi e fiquei muito feliz em estar aqui pelas crianças e por todos os times que participaram", comentou.

Áreas inauguradas no Centro de Excelência

A reinauguração do Centro de Treinamentos trouxe grandes melhorias para o local e desenvolvimento dos atletas brasileiros para a preparação esportiva de grandes campeonatos. Além de um aumento em 700 metros quadrados, sendo 450 deles de grama artificial, o Centro em Excelência conta com novos vestiários, uma nova sala de fisioterapia, academia e uma nova área de crioterapia para recuperação e reabilitação dos atletas.