Zé Rafael reflete sobre volta de lesão no Palmeiras e exalta competitividade interna do elenco

O meio-campista Zé Rafael não vive seu melhor momento, mas está à disposição do técnico Abel Ferreira para brigar novamente por espaço no Palmeiras.

Após o treino desta quarta-feira, na Academia de Futebol, o jogador falou sobre o período que ficou de fora da equipe por conta de uma lesão. Apesar de estar fora de combate, ele disse que viveu um momento positivo, pois aproveitou a ausência para se recuperar de um problema crônico na coluna. Zé admite que não estava em boa fase.

"Para mim, apesar de ser ruim ficar fora, foi um período positivo, pois não estava desempenhando meu melhor. Pude me preparar bem e tratar de um problema crônico na coluna. Esse tempo foi útil para que eu pudesse me preparar, fortalecer, aprimorar a parte física e tirar a dor. Foi muito produtivo e é importante demais voltar, ver que o nosso time está confiante no campeonato, disputando mais uma vez a ponta da tabela. Esses próximos meses vão ser decisivos e é importante estarmos todos prontos e preparados porque a equipe vai precisar novamente de todo mundo", afirmou o camisa 8.

No período em que ficou longe dos gramados, Zé Rafael perdeu status de titular do Verdão. O meio-campo agora tem sido composto por Aníbal Moreno e Richard Ríos.

O jogador, porém, não lamenta a falta de espaço, mas sim exalta a competitividade interna do grupo. Ele crê que esta briga pela titularidade gera uma condição positiva para que a equipe se apresente com qualidade nos jogos.

"Isso vem ao longo dos anos, é uma característica da nossa equipe. Um elenco com boas opções aumenta ainda mais a qualidade da competição interna e gera uma condição melhor de preparação para que a gente possa jogar de maneira competitiva e eficiente. Os treinamentos são a preparação para o jogo e todos estão se preparando da melhor forma, competindo como tem de ser. Isso nos permite jogar em alto nível", avaliou.

O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para este sábado. O time visita o Red Bull Bragantino, às 16h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, visando tomar a ponta do Campeonato Brasileiro e seguir firme na disputa por um tricampeonato inédito.

"O Bragantino é uma equipe sempre bem montada, com jogadores jovens e de qualidade. Mais uma vez, acredito que será um jogo difícil, intenso, pela qualidade da equipe deles. Apesar de não estarem na melhor fase, vão se esforçar e dar o melhor porque também é uma vitrine jogar contra o Palmeiras, todos querem mostrar o seu melhor. Vamos ter um jogo competitivo, disputado, mas estamos nos preparando bem durante esses dias para ir a Bragança e fazer uma grande partida", projetou Zé Rafael.

O duelo com o Massa Bruta é válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Restando dez rodadas para o término do torneio, o Alviverde é o segundo colocado da tabela, com 56 pontos, um abaixo do líder Botafogo.