Palmeiras: Empresas de outros segmentos concorrem com Sportingbet, diz PVC

O colunista Paulo Vinícius Coelho informou no De Primeira que a Sportingbet enfrenta concorrência de empresas de outros segmentos econômicos para estampar a camisa do Palmeiras.

Segundo apurou PVC, o Alviverde fará um pente-fino severo nas empresas que concorrem pelo patrocínio máster do clube, a fim de evitar contratempos futuros em meio à regulamentação das apostas no Brasil. Além da Sportingbet, outras casas de apostas esportivas e empresas de outros setores fazem parte da concorrência

A informação é a seguinte: 'o BID está aberto, tem várias bets, entre elas Sportingbet. Também tem empresas de outros segmentos. Temos a preocupação em buscar parceiros sérios. Não tem nada definido neste momento'. É o que me diz de dentro do Palmeiras, quem está participando do BID do Palmeiras, do processo de concorrência no Palmeiras.

Há uma concorrência com empresas que eventualmente vão ser checadas até o fim, ou seja, você vai fazer um pente fino para saber quão crível é o contrato que vai se assinar. Então, a Sportingbet está regulamentada, está registrada, é em tese muito mais forte do que a Esportes da Sorte, que não está com essa sorte toda. Mas o Palmeiras vai fazer esse processo de pente-fino, o que significa que pode se chegar à conclusão de que é melhor não ter uma bet, que é melhor ter uma outra empresa de um outro segmento que também está participando e, eventualmente, que parece mais distante essa possibilidade, mas não está totalmente descartada, a Crefisa tem uma cláusula que diz que pode cobrir uma oferta. Tudo isso está aberto, embora a possibilidade mais concreta seja de um novo patrocínio master no ano que vem e da Crefisa e FAM manterem a manga ou a omoplata. Paulo Vinícius Coelho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra na íntegra