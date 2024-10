Liverpool bate Bologna com Alisson salvador e gols de Mac Allister e Salah

O Liverpool venceu o Bologna por 2 a 0 nesta quarta-feira (2), no Anfield Stadium, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Mac Allister e Salah fizeram os gols da vitória do Liverpool. A equipe da casa ainda contou com a ajuda da trave e boas defesas de Alisson para garantir o placar.

O próximo confronto do Liverpool na Liga dos Campeões é contra o RB Leipzig, fora de casa, em 20 de outubro. Já o Bologna irá à Inglaterra enfrentar o Aston Villa no dia 22.

Como foi o jogo

O Liverpool começou o jogo em ritmo intenso, criando chances de gol desde o 1º minuto de partida. Logo aos 10 minutos da primeira etapa, Mac Allister abriu o placar para os donos da casa após boa jogada de Darwin Núñez e cruzamento de Salah.

Na reta final do primeiro tempo, o Bologna começou a equilibrar as ações de ataque, e só não empatou graças à trave e ao goleiro Alisson. Aos 30 minutos, Ndoey aproveitou falha na saída do Liverpool e acertou o travessão, após Alisson dar uma passe na fogueira para Szobozslai. Em seguida, em nova jogada, o atacante do Bologna conseguiu mais uma boa finalização, mas dessa vez acertou a trave esquerda de Alisson. O goleiro brasileiro ainda fez uma excelente defesa em chute de Urbanski, garantindo que o Bologna fosse para o intervalo em desvantagem.

Alisson fez boas defesas e impediu o Bologna de sair do zero no placar Imagem: Carl Recine/Getty

No início do 2º tempo, o Bologna voltou a pressionar e Alisson salvou o Liverpool novamente. O croata Nikola Moro cruzou pela direita, e Orsolini bateu de primeira para mais uma boa defesa do goleiro brasileiro, que vinha cometendo falhas ao sair jogando com os pés, mas seguiu impecável com as mãos.

Na metade da segunda etapa, os técnicos mexeram nas equipes. Gakpo e Diogo Jota vieram a campo pelo lado do Liverpool, mas foi Salah quem fez o gol que sacramentou a vitória do time da casa aos 29 minutos, após o time inglês flertar com o empate do Bologna ao longo de boa parte do 2º tempo.

Gols e destaques

Ataque relâmpago! Com 1 minuto de jogo, logo na primeira jogada do Liverpool, Gravenbech cruzou para o meio da área e Luis Diáz quase abriu o placar, mas acabou errando a finalização de letra.

1 x 0: Mac Allister abriu o placar para o Liverpool aos 10 minutos. Núñez abriu para Salah, que cruzou para a área e viu o argentino invadindo a pequena área, finalizando livre de canhota.

Mas o que que é isso, Alisson?! O goleiro brasileiro saiu jogando errado e colocou Szoboszlai na fogueira. A bola sobrou para Ndoey, que chutou no travessão, quase empatando a partida para o Bologna em Anfield.

Muralha vermelha. Além de contar com a trave, o Liverpool foi salvo com as boas defesas de Alisson, que evitou gols de empate do Bologna defendendo finalizações na reta final do 1º tempo e início da segunda etapa.

2 x 0: Salah fez o segundo gol da partida com sua especialidade. O egípcio recebeu pela ponta direita, e levou para a canhora, soltando uma bomba na gaveta do goleiro Skorupki.

Ficha técnica

Liverpool 2 x 0 Bologna

Campeonato: Liga dos Campeões da UEFA (2ª rodada, Fase de Liga)

Data: 02/10/2024

Local: Anfield Stadium, Liverpool (Inglaterra)

Hora: 16h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Nikola Dabanovic (Montenegro)

Cartões amarelos: Van Dijk, Konaté, Robertson e Tsimikas (LIV), Beukema e Aebischer (BOL)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Mac Allister (LIV), 10' do 1º tempo (1-0); Salah (LIV), 29' do 2º tempo (2-0)

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold (Bradley), Konaté, Van Dijk, Robertson (Tsimikas); Szoboszlai (Jones), Gravenberch, Mac Allister; Salah, Darwin Núñez (Diogo Jota), Luis Díaz (Gakpo). Técnico: Arne Slot.

Bologna: Skorupski; Juan Miranda, Lucumi, Beukema (Casale), Posch; Freuler (Fabbian), Ndoye (Iling), Urbanski (Aebischer), Moro, Orsolini; Dallinga (Castro) . Técnico: Vincenzo Italiano.