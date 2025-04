Apesar de empate, Cuca elogia atuação do Atlético-MG em estreia na Sul-Americana

O Atlético-MG estreou na Copa Sul-Americana com um empate sem gols, fora de casa, contra o Cienciano-PER, nesta terça-feira. O técnico Cuca elogiou a atuação da equipe, que atuou com uma altitude de mais de três mil metros.

"Saio muito satisfeito com o desempenho do time. Não é fácil jogar numa altitude de mais de 3.000 metros e não abdicar do ataque. Pelo contrário, tentamos ganhar até o último minuto da partida. Inclusive, quase perdemos, porque tentamos ganhar. Não ficamos marcando atrás, recuados, esperando para ter uma chance", disse Cuca.

Após o título do Campeonato Mineiro, o Galo não vem conseguindo bons resultados. Entretanto, Cuca destacou que o desempenho tem sido bom e, se continuar assim, a vitória virá logo.

"Se você tem jogos bons, o resultado vai vir. Ele não veio sábado, não veio nesta terça, mas se a gente continuar jogando assim no domingo que vem, ele (resultado) virá. A gente já tem um padrão, tem uma, duas, três maneiras de atuar", complementou o treinador.

Após a igualdade no Peru, o Atlético-MG mira suas forças na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Galo joga em casa contra o São Paulo, às 16h (de Brasília).