Endrick entra na briga e divide artilharia da Copa do Rei com argentino

O atacante Endrick marcou na classificação do Real Madrid na Copa do Rei, em jogaço que terminou 4 a 4 após a prorrogação. Com o gol, o brasileiro entrou na disputa pela artilharia da competição.

O que aconteceu

Endrick chegou a cinco gols na Copa do Rei, mesmo número do argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madri.

O garoto alcançou a marca com um jogo a menos que Álvarez - cinco de Endrick, contra seis do argentino.

O aproveitamento de Endrick impressiona: o brasileiro precisa de apenas 80 minutos em campo para balançar as redes.

O jogo contra a Real Sociedad foi apenas a quinta partida de Endrick como titular nesta temporada.

O jovem empatou o jogo para o Real Madrid com um belo gol, de cavadinha encobrindo o goleiro Álex Remiro.

A Real Sociedad venceu no tempo normal por 4 a 3 e, pelo empate no agregado, o jogo foi para a prorrogação. Rudiger decidiu a classificação do finalista.