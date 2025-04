Vojvoda admite atropelo do Racing contra o Fortaleza: "Vitória merecida para eles"

Apesar de um Castelão lotado, o Fortaleza foi derrotado em casa por 3 a 0 pelo Racing-ARG, na primeira rodada do Grupo E da Copa Libertadores. Na entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda admitiu a superioridade da equipe argentina no duelo desta terça-feira.

"Tivemos um jogo muito ruim, eles nos superaram. Eles fizeram as coisas melhor que nós no primeiro e segundo tempo. Contra o Fluminense fomos bem e achei que o time estava com uma evolução boa, mas nesta terça isso não voltou a acontecer. O Racing nos ganhou em tudo, fisicamente e nos detalhes. Uma vitória merecida para eles", disse o técnico do Fortaleza em entrevista coletiva pós-jogo.

Fim de jogo. pic.twitter.com/4dpgeTlwEN ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) April 2, 2025

Por sua vez, Marcelo Paz, CEO do Leão do Pici, foi às redes sociais reconhecer a grande partida do Racing, mas pediu calma aos torcedores do Fortaleza relembrando a campanha do clube em 2022.

"Temos que reconhecer quando o adversário foi melhor, o Racing venceu de forma justa. Não foi a noite que sonhávamos, mas ainda é o primeiro jogo da Libertadores. Assim como em 2022, perdemos aqui na estreia e conseguimos passar depois. Agora é focar no Mirassol", declarou Marcelo Paz.

Agora, o Fortaleza foca na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Leão do Pici encara o Mirassol, fora de casa, às 18h30 (de Brasília).