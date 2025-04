Morre aos 41 anos Leandro Domingues, meia ex-Vitória e Cruzeiro

Nesta noite de terça-feira, o ex-jogador Leandro Domingues faleceu aos 41 anos. O jogador teve passagens pelo Vitória, Fluminense, Cruzeiro e Portuguesa e batalhou contra um câncer de testículo desde 2022.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamenta o falecimento do ex-meia Leandro Domingues. Ídolo do Vitória, ele morreu nesta terça-feira (1) aos 41 anos.

Leandro Domingues conquistou seis títulos do Campeonato Baiano (2002, 2003, 2004, 2005, 2009 e 2016) ao longo de nove... pic.twitter.com/LMAbtnLJ1j ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 2, 2025

Em nota oficial, o Vitória lamentou a morte de Leandro. Confira na íntegra:

O Esporte Clube Vitória lamenta profundamente o falecimento do ídolo Leandro Domingues.

Revelado na Fábrica de Talentos, hexacampeão baiano e campeão da Copa do Nordeste, Leandro se destacou como um dos grandes jogadores da história do clube. Grande destaque no Campeonato Brasileiro de 2008, nos ajudou a conquistar uma das melhores colocações da nossa história no futebol nacional.

Leandro sempre foi um verdadeiro maestro em campo, demonstrando garra e paixão pelo clube.

Seu legado de força, dedicação e exemplo de pessoa continuará a inspirar gerações.

Desejamos forças aos familiares, amigos e a todos os fãs e admiradores.

A CBF também se pronunciou oficialmente através do presidente Ednaldo Rodrigues.

"Pude acompanhar os primeiros passos de Leandro Domingues. Ele é natural de minha cidade. Estou extremamente consternado com essa partida precoce. Que Deus conforte seus familiares, fãs e amigos. Leandro deixa um belo legado ao futebol, em especial aos torcedores do Vitória", disse o presidente da CBF.

Leandro também teve passagem pelo futebol japonês, sendo o melhor jogador da temporada de 2011 da J-League, defendendo o Kashiva Reysol. O jogador teve 426 partidas, 109 gols marcados e 13 assistências em sua carreira.