Com Messi e Thiago Almada, Argentina anuncia lista de convocados para as Eliminatórias

O treinador Lionel Scaloni divulgou, nesta quarta-feira, a convocação da seleção da Argentina para as próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Além do retorno do craque Lionel Messi, o destaque fica por conta da presença do meia Thiago Almada, do Botafogo.

Campeão Mundial em 2022, Almada não era convocado desde junho do ano passado. Titular absoluto de Arthur Jorge, o meia de 23 anos já disputou 12 jogos pelo Botafogo e marcou dois gols. O argentino é o sexto jogador do Glorioso convocado nesta data Fifa. Além dele, Jefferson Savarino (Venezuela), Bastos (Angola), Gatito Fernández (Paraguai), Luiz Henrique (Brasil) e Igor Jesus (Brasil) também vão defender suas seleções.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selección Argentina (@afaseleccion)

Fora dos últimos compromissos da Argentina por lesão, Lionel Messi voltou a ser chamado pelo técnico Lionel Scaloni. A ausência mais importante é do goleiro Emiliano Martínez, que cumpre dois jogos de suspensão por conta do seu comportamento durante a última data Fifa. O arqueiro fez um gesto obsceno na vitória contra o Chile (dia 5/9) e empurrou uma câmera depois da derrota contra a Colômbia (10/9).

Na liderança das Eliminatórias, com 18 pontos, a Argentina vai visitar a Venezuela no dia 10 de outubro, quinta-feira, às 18 horas (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín. Em seguida, no dia 15, terça-feira, os argentinos recebem a Bolívia, às 21 horas, no Estádio Más Monumental. As partidas são válidas pelas rodadas nove e dez.

Confira a lista completa dos convocados da Argentina:

Goleiros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha), Juan Musso (Atlético de Madrid) e Walter Benítez (PSV)

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha), Germán Pezzella (River Plate), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (River Plate) e Nicolás Tagliafico (Lyon)

Meias: Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis) e Thiago Almada (Botafogo)

Atacantes: Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Juventus), Nicolás Paz (Como), Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) e Valentín Carboni (Olympique de Marselha).