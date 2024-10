Candidatos da oposição prometem investimento na base por evolução olímpica

Candidatos à presidência e vice do Comitê Olímpico do Brasil, Marco Antônio La Porta e a medalhista Yane Marques pretendem levar o investimento à base de atletas visando a evolução dos resultados nos próximos ciclos. A dupla entende que o país estagnou após Tóquio-2020 e vê espaço para melhora em caso de vitória sobre a chapa da situação liderada pelo presidente Paulo Wanderley Teixeira.

"A gente entende que os resultados pararam de crescer no Brasil pelo estagnamento. O grande problema que nós temos hoje é a base, é o desenvolvimento. Pretendemos aumentar o investimento nessa área. O COB fez um bom trabalho de marketing, nós temos 22 empresas patrocinadoras, aumentou a parte dos apoios privados. Esse recurso privado precisa ser direcionado para a área de desenvolvimento, para que a gente possa apoiar o atleta na base", disse La Porta ao UOL.

"A grande lacuna que nós temos para Los Angeles é a falta de renovação. Alguns atletas, praticamente, que estavam em Tóquio, foram para Paris, agora a gente tem pouca renovação para Los Angeles. Precisamos voltar a investir, já pensando nos bens. Como é que a gente vai investir nessa área de desenvolvimento? Fazendo mais projetos com as confederações, com esse recurso que mencionei, e criando mais oportunidades de estrutura de treinamento para os atletas", acrescentou o candidato.

O projeto também prevê o investimento em centros de treinamento e formação espalhados pelo Brasil inteiro.

Yane Marques também destacou a importância de um diálogo aberto com todas as confederações. Ela, como ex-atleta e medalhista olímpica, prometeu atenção a cada particularidade e necessidade das modalidades.

"O COB já tem uma prática de gestão, ética e transparência que dá um meio para as confederações se organizarem. Mas temos em mente algumas mudanças, fazer com que o conselho de verdade seja um grupo que nos ajude a acertar, aponte pontos de risco e colabore na construção de tudo, não apenas aprovem quando o produto tá pronto. Nós fizemos uma rodada de conversa com todas as confederações, com a comissão de atletas, e depois devolvemos uma conversa para mostrar que estão sendo contemplados os anseios. E isso é uma característica muito forte dessa chapa, sabe? Essa sensibilidade para entender o que a ponta precisa pra poder gastar energia aqui na gestão", destacou Yane.

A eleição do COB acontece nesta quinta-feira (3). O processo conta com um colégio eleitoral formado por 19 atleta da Comissão, 34 confederações de verão e inverno filiadas ao COB e dois integrantes brasileiros do Comitê Olímpico Internacional (COI).