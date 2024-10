Vasco fecha preparação para pegar o Atlético-MG na ida da semifinal da Copa do Brasil; veja time provável

Nesta terça-feira, em Belo Horizonte (MG), o elenco do Vasco finalizou a preparação para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Arena MRV, casa do Galo na capital mineira.

A delegação cruzmaltina optou por permanecer em Belo Horizonte desde domingo, quando enfrentou o Cruzeiro no Mineirão. Dessa forma, o grupo fez toda a preparação em Minas Gerais por uma questão de logística. Foram dois treinos preparatórios, sendo que neste último o técnico Rafael Paiva ajustou os últimos detalhes.

Para o embate diante do Galo, o treinador ganhou um desfalque 'de última hora'. O atacante David sentiu um problema no empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro e, após passar por exames na segunda-feira, teve constada uma ruptura do ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo. Assim, ele desfalcará o Vasco no restante da temporada.

Além de David, Rafael Paiva também não poderá contar com o jovem Rayan. O atacante foi expulso no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, e terá que cumprir suspensão automática.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Assim, para completar o ataque do Vasco, o comandante tem como opções Jean David e Maxime Dominguez. Paiva também pode optar por escalar Puma Rodríguez pelo lado direito do ataque, formando uma 'dobradinha' de laterais.

Dessa forma, uma provável escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Matheus Carvalho, Hugo Moura e Philippe Coutinho; Puma Rodriguez (Jean David), Vegetti e Emerson Rodríguez.

Para chegar às semifinais da Copa do Brasil, o Vasco precisou passar por Marcílio Dias, Água Santa e Fortaleza nas fases preliminares. Já nas oitavas de final, eliminou o Atlético-GO, enquanto nas quartas de final despachou o Athletico-PR. O Cruzmaltino vai em busca do bicampeonato da competição.