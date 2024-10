São Paulo fará troca no gramado do Morumbis após série de shows do cantor Bruno Mars

O São Paulo promoverá uma troca no gramado do Morumbis logo após os shows do cantor americano Bruno Mars. A turnê do artista no Brasil terá início na próxima sexta-feira, dia 4 de outubro, e se estende até dia 13.

Bruno Mars, no total, fará seis apresentações no estádio. O clube tricolor planeja repetir o mesmo processo realizado no ano passado, quando também cedeu sua casa à banda britânica Coldplay, que realizou uma série de seis shows no local.

Naquela oportunidade, o São Paulo retirou a grama do Morumbis e a reaproveitou em um dos campos do CFA Laudo Natel, em Cotia, que atende as categorias de base do clube tricolor. Em seguida, uma nova grama foi replantada.

O replantio será realizado somente após o fim da turnê de Bruno Mars. Portanto, não deve haver tempo hábil para os comandados de Luis Zubeldía mandarem o jogo contra o Vasco, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no local.

O São Paulo já foi obrigado a mandar o clássico contra o Corinthians, no último domingo, fora do Morumbis. O jogo, válido pela 28ª rodada do Brasileirão, foi disputado em Brasília, no Estádio Mané Garrincha. O Tricolor bateu o time rival por 3 a 1.

A partida contra o Vasco ainda não tem data tampouco local definido pela CBF. Já o compromisso seguinte do clube na condição de mandante, diante do Athletico-PR, pela 33ª rodada, ocorrerá normalmente no Morumbis.

Eliminado das copas, o São Paulo tem como missão principal nesta temporada a vaga direta à Libertadores de 2025. A equipe, neste momento, ocupa o quinto lugar do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, um a menos que o quarto colocado, Flamengo.