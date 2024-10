Palmeiras: Sportingbet 'quebrou' desconfianças por ser 'de fora e antiga'

Em participação na Live do Palmeiras nesta terça (1), o colunista Danilo Lavieri revelou como a casa de apostas Sportingbet está avançando nas negociações para o patrocínio máster da camisa alviverde.

Lavieri explicou que o histórico da empresa e o fato de ela ser estrangeira quebraram algumas desconfianças da diretoria palmeirense. O jornalista ressaltou que a Sportingbet tem passado mais segurança que outras concorrentes brasileiras, abertas recentemente.

As casas de apostas deixam uma pulga atrás da orelha de Leila Pereira, dos diretores do Palmeiras de uma forma geral. A grande diferença é que a Sportingbet é uma casa de apostas mais antiga, vem de fora, então o Palmeiras entende que tem mais lastro, dando mais segurança financeira e jurídica ao Palmeiras. Diferente das casas de apostas que foram abertas recentemente, aproveitando a falta de regulamentação aqui no Brasil. A SportingBet tem um histórico maior pelo mundo, que dá uma segurança.

Danilo Lavieri

Palmeiras: 'Real Madrid tem olhar fortíssimo para Vítor Reis', diz Massini

Massini destacou que a boa relação entre os clubes pode facilitar a negociação. O jornalista destacou que há outros interessados e que o Palmeiras acredita que a venda de Vítor Reis pode ser a maior de um zagueiro na história do futebol brasileiro.

Massini: Renovação de Abel no Palmeiras pode ter time B em torneio nacional

O jornalista disse que a possibilidade de Abel ficar "não é ruim", citando a adaptação da família do treinador e também dos auxiliares. Paulo Massini também afirmou que a comissão de Abel cogita atuar em uma competição nacional com o time reserva em 2025.

