'No va a bajar'? Corinthians terá Derby e rivais diretos nas 10 rodadas finais do Brasileiro; veja tabela

O Corinthians foi derrotado pelo São Paulo no clássico do último domingo, em Brasília, e viu o Brasileirão chegar um pouco mais perto do fim. Com a equipe brigando contra o rebaixamento e dentro do Z4, restam agora só dez rodadas para o término da competição.

Em meio à árdua luta contra a degola, o Timão ainda travará clássicos e confrontos diretos na atual edição da Série A do Brasileiro.

O próximo compromisso da equipe de Ramón Díaz é contra o Internacional, em duelo agendado para sábado, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela 29ª rodada do torneio.

Ao todo, Timão enfrentará cinco confrontos diretos até o fim do Brasileiro. A equipe mede forças contra o: Athletico-PR (casa), Cuiabá (fora), Vitória (fora), Criciúma (fora) e Grêmio (fora). Além disso, irá jogar contra o Palmeiras, em casa, na Neo Química Arena.

A sequência da equipe será: Inter (casa), Athletico-PR (casa), Cuiabá (fora), Palmeiras (casa), Vitória (fora), Cruzeiro (casa), Vasco (casa), Criciúma (fora), Bahia (casa) e Grêmio (fora).

Segundo cálculo da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Corinthians tem 53.2% de chances de cair para a Série B. O Timão só reúne menos possibilidade que o Cuiabá (85.1%) e o Atlético-GO (96.9%).

No momento, a equipe do Parque São Jorge ocupa a 17ª colocação da competição, com 28 pontos, mesma pontuação do Vitória, primeiro time fora do Z4.

Já nas copas, o Timão está embalado. A equipe encara o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela ida da semifinal da Copa do Brasil, e ainda disputa a semi da Sul-Americana, diante do Racing.

Veja abaixo a tabela do Corinthians no Brasileirão: