Flamengo critica ação do Corinthians no STJD: 'Não vai adiantar nada'

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz falou sobre a ação do Corinthians no STJD contra a mudança de datas feita pela CBF. O dirigente flamenguista negou benefício pela decisão e disse que a pressão corintiana "não vai adiantar nada".

É uma decisão da CBF, não foi benéfica para o Flamengo. Acho que a CBF fez o óbvio, fez o plausível. E dizer para o Corinthians que esta competição é uma competição da CBF. A CBF é que marca os jogos e que marca o calendário. Então, ela botar na competição dela um jogo em que possa tirar sete, oito jogadores de um time, fosse o Flamengo ou qualquer outro, pois eu acho que não é o razoável nem pelo equilíbrio da competição.

O presidente lá [do Corinthians] também tem torcida, a mídia que faz uma pressão. Então, ele também tá fazendo o jogo dele, eu entendo, mas ele sabe que não vai adiantar nada. O jogo vai ser no dia que já foi determinado. Como várias vezes o Flamengo também entrou em campo assim. Marcos Braz

Pressão gerada: "Infelizmente, quando o Corinthians toma esse partido, toma essa atitude, isso extrapola e muito o jogo da volta que a data do jogo. Ela passa por uma pressão na arbitragem, ela passa por já com um monte de conversa fiadas falando que o Flamengo tá sendo beneficiado. Então, infelizmente, isso extrapola somente a data dos jogos".

Provocação para a volta

O diretor de futebol Bruno Spindel ainda fez uma provocação para o jogo na Neo Química Arena. Ele atentou para que a pressão das bolas estivesse correta, e ganhou eco de Braz.

Que se meça bem a pressão de todas as bolas lá, no jogo de volta em Itaquera. Que estejam com a pressão direita. Bruno Spindel

Aproveita a pressão das bolas também, calibrada. As duas pressões que tem que tomar conta do Corinthians. Marcos Braz

Mudança de datas

Os jogos de ida da Copa do Brasil serão disputados na próxima quarta-feira (2). Atlético-MG e Vasco se enfrentam às 19h15 (de Brasília), e Flamengo e Corinthians entram em campo às 21h45.

Os duelos de volta serão disputados no final de semana dos dias 19 e 20 de outubro. Vasco x Atlético-MG será no dia 19, às 18h30. Corinthians x Flamengo, será no dia 20, às 16h.

As partidas decisivas dos confrontos estavam previstas para o dia 17 de outubro, mas foram alteradas. A CBF alegou que precisou fazer a mudança após a divulgação do calendário das semifinais da Libertadores e da Sul-Americana.

A CBF também citou a Data Fifa. A entidade afirmou que uma das razões foi o fato dos jogos entre seleções irem até o dia 15 de outubro, dois dias antes da previsão anterior para os duelos de volta da Copa do Brasil.

Flamengo e Atlético-MG haviam pedido alteração nas datas. Corinthians e Vasco, respectivamente, haviam se mostrado contra às solicitações, inicialmente. A CBF informou que ouviu todas as partes envolvidas.

Os jogos dos semifinalistas no Brasileirão durante os dias 19 e 20 de outubro foram antecipados. Eles serão colocados nos dias 16 e 17 de outubro.

O que mais Braz disse

Contrato de Filipe como treinador e erro por anúncio de interino: "Contrato será até 31 de dezembro de 2025. [Anúncio como interino] Foi um erro meu, na hora que a gente fez a nota oficial, era muito cedo, as coisas estavam sendo feitas de uma maneira bem rápida para que a gente não tivesse o vazamento, como não teve. Então foi isso que aconteceu, mas o Filipe estará com o contrato até o final de 2025 e é o técnico do Flamengo".

Cinco minutos de negociação: "Na manhã de ontem eu encontrei o Filipe e quando eu falei no telefone eu já falei que precisava conversar com ele. Claro que ele já sabia o que era. Ele foi pra minha casa e lá a gente acabou de definir tudo. Foi bem rápido, não durou cinco minutos".

15 meses de trabalho: "Tudo o que se falou que ele não queria, que ele estava com medo, que ele estava pensando, isso não procede. Ele aceitou o convite para ser técnico do Flamengo. Eu apresentei alguns quesitos para ele e a gente entendeu que [o certo era] dar a ele 15 meses de trabalho. A gente acreditou em tanta gente, eu não poderia não acreditar isso a ele. E eu acho que passa para todos de absoluta confiança nele, no trabalho dele. E eu tenho certeza que foi a decisão certa".

Processo de demissão de Tite: "Antes de sete horas, eu liguei para o Gilmar Veloz, eu sabia que ele estaria acordado, porque ele viria já para o Rio de Janeiro. Conversei com ele, dei a posição do Flamengo e disse que aguardaria o retorno dele para que pudesse soltar a nota oficial. Quando a gente solta a nota oficial, na sequência, eu pego o telefone, ligo para o Filipe e converso com ele, já na minha casa, já com um técnico demitido. Foi rápido, mas se começou umas seis da manhã. Da mesma maneira que quando eu contratei, eu não liguei pro Tite primeiro, eu liguei pro seu empresário, na demissão eu fiz o mesmo caminho."