Corinthians tem contas bloqueadas após descumprir acordo com a Pixbet

O Corinthians teve um bloqueio imediado de valores nas contas bancárias e de investimentos decretado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nesta terça-feira (1), por descumprir um acordo com a Pixbet, ex-patrocinadora do clube.

O que aconteceu

O TJSP determinou o bloqueio imediato de valores do clube por descumprimento de um acordo judicial entre clube e empresa. O Corinthians deve R$ 40 milhões à casa de apostas, após a rescisão unilateral do contrato em decorrência da chegada da Vai de Bet.

As partes haviam entrado em consenso sobre o parcelamento da dívida integral até 2025. Porém, a equipe paulista não cumpriu os termos de pagamento.

Na época [da rescisão], conseguimos o arresto das contas do clube, e um acordo foi firmado entre as partes. No entanto, o Corinthians deixou de pagar a partir da sétima parcela, o que nos levou a retomar a execução para cobrar as parcelas em aberto, além de multas e honorários advocatícios. Nelson Wilians, advogado da Pixbet

O tribunal pode ainda considerar a penhora de renda das partidas do Campeonato Brasileiro e de patrocínios recebidos pelo clube, caso não sejam encontrados ou bloqueados recursos suficientes para a quitação da dívida.

Entenda o caso

A PixBet entrou na justiça cobrando bloqueio das contas do Corinthians por causa do descumprimento contratual por parte do clube, que rescindiu sem justa causa o contrato de patrocínio.

De acordo com a empresa, "ao romper o acordo, o clube infringiu os direitos de preferência e exclusividade da Pixbet, optando por associar-se à VaideBet sem cumprir as obrigações contratuais, como o pagamento da multa e a devolução das luvas."

A PixBet tinha um acerto para ser o patrocinador master do Corinthians por R$ 75 milhões, realizado com o ex-presidente Duílio Monteiro Alves. O vínculo para exibir sua marca no omoplata da camisa ia até o fim de 2025.