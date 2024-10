Corinthians ainda não pode comprar Hugo Souza e vai pagar multa para tê-lo contra o Flamengo

O Corinthians não pode exercer a compra do goleiro Hugo Souza nesta terça-feira, diferentemente do que o presidente Augusto Melo vem falando publicamente em entrevistas. Portanto, o Timão vai pagar novamente a multa de R$ 500 mil para tê-lo em campo no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo.

Augusto vinha falando publicamente que o Corinthians pagaria o valor necessário ao Flamengo para adquirir Hugo em definitivo no dia 1º de outubro. Porém, a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que está estabelecido em contrato que o Timão só pode comprar o arqueiro a partir do dia 10 de outubro. Houve um ruído de comunicação, como informou primeiramente o Meu Timão.

Assim, o Corinthians terá que pagar uma multa para ter Hugo em campo no Maracanã, nesta quarta-feira. A diretoria já teve que depositar R$ 500 mil para ter o goleiro contra o Rubro-Negro no jogo do Brasileirão, que terminou 2 a 1 para o Timão.

Para adquirir Hugo em definitivo, o Corinthians precisa pagar 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) ao Flamengo, clube que ainda detém os direitos econômicos do atleta.

Com a camisa do alvinegro, Hugo Souza possui 20 jogos, com oito vitórias, seis empates e seis derrotas. O jogador vem sendo elogiado pelas suas atuações e rapidamente criou identificação com a Fiel Torcida.

O jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo será nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). A volta está programada para o dia 20 (domingo), às 16 horas.