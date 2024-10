À espera de Neymar, Al-Hilal luta pela liderança do grupo na Champions da Ásia

O Al-Hilal da Arábia Saudita será destaque na ESPN nesta terça-feira (1), a partir das 15 horas. Ainda sem Neymar, que já voltou aos treinamentos após uma grave lesão no joelho, a equipe da Arábia Saudita entrará em campo contra o Al Shorta, do Iraque, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do ESPN4 fará a transmissão do jogo.

Mesmo sem Neymar ainda em campo, o Al-Hilal conta com boas atrações do futebol brasileiro. É o caso de Marcos Leonardo, jovem revelação do Santos que, após rápida passagem pelo Benfica, se mudou para a Arábia em uma transferência de 40 milhões de euros. E há também o ex-corintiano Malcom, com passagens por Barcelona e Zenit, além de presença na Seleção Brasileira.

Por fim, o comandante do Al-Hilal é um velho conhecido da torcida do Flamengo. Jorge Jesus é o técnico da equipe, um nome que volta a ser especulado na Gávea após a demissão de Tite nesta semana. Seu contrato com a equipe árabe, no entanto, é válido até maio de 2025.

Na última segunda-feira, Neymar voltou a treinar em campo após ficar mais de um ano afastado. Seu retorno em partida oficial, no entanto, ainda deve demorar. O jogador, já com 32 anos, precisará de tempo para voltar à forma física ideal.