Vasco aciona o STJD contra troca de datas dos jogos de volta da Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, o Vasco protocolou junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma medida inominada para questionar a mudança de datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O time carioca alega que a modificação viola tanto a Lei Geral do Esporte quanto o Regulamento Geral de Competições da própria entidade. A equipe, portanto, pede para que os jogos sejam disputados nos dias previamente estabelecidos, sendo 16 ou 17 de outubro.

No último sábado, a CBF anunciou que os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil foram alterados para os dias 19 e 20 de outubro. Os jogos do Brasileirão dos times envolvidos, então, foram adiantados para as datas 16 e 17 do mesmo mês.

Assim como o Corinthians, o presidente Pedrinho se posicionou de forma contrária à medida e apontou um favorecimento para Flamengo e Atlético-MG. No comunicado, o mandatário já havia relevado uma possibilidade de judicialização do caso.

O primeiro confronto entre Vasco e Galo será às 19h15 (de Brasília) dessa quarta-feira, na Arena MRV. Já a outra semifinal vai acontecer às 21h45 da mesma data, no Maracanã.

Confira a nota do Vasco na íntegra:

O Vasco da Gama informa que, nesta segunda-feira (30/09/2024), protocolou junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma medida inominada, com pedido de urgência, questionando a alteração unilateral das datas das partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil 2024 pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A referida modificação, realizada sem o consentimento do Vasco e de maneira contrária ao calendário previamente estabelecido, viola tanto a Lei Geral do Esporte quanto o Regulamento Geral de Competições da própria CBF. O clube reafirma seu compromisso com o respeito às normas e à isonomia no futebol nacional.

O Vasco aguarda e confia que a Justiça reestabeleça a tabela definida originalmente e que o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil aconteça nas datas previamente estabelecidas, sendo elas 16 ou 17/10.

