Luis Enrique deixa Dembélé de fora de partida do PSG na Liga dos Campeões por motivos disciplinares

Nesta segunda-feira, o Paris Saint-Germain divulgou os atletas relacionados pelo técnico Luis Enrique para o duelo com o Arsenal, na terça (1º), no Emirates Stadium, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. A principal ausência na lista é a do atacante Ousmane Dembélé, que ficou fora por motivos disciplinares.

Publicado por @psg Ver no Threads

Segundo o jornal L'Equipe, a decisão foi tomada pelo treinador espanhol após uma forte discussão entre os dois, depois da partida contra o Rennes, na última sexta-feira, no Campeonato Francês.

Dembélé vem sendo um dos destaques do PSG neste início de temporada. Ao todo, ele disputou sete jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências. Porém, nem mesmo o bom desempenho foi suficiente para mantê-lo na equipe para a partida contra o Arsenal.

Em contrapartida, o Paris Saint-Germain terá o retorno do meio-campista Vitinha e do goleiro Gianluigi Donnarumma, que se recuperaram de suas respectivas lesões e estão aptos para o confronto.