Internacional confirma venda do zagueiro Igor Gomes para time dos Emirados Arábes

O Internacional comunicou na manhã desta segunda-feira a venda em definitivo do zagueiro Igor Gomes para o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. As negociações já estavam avançadas nos últimos dias. Por conta disso, o defensor sequer foi relacionado para o duelo com o Vitória, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

"Sport Club Internacional comunica que chegou a um acordo com o Shabab Al Ahli Club, de Dubai, para a venda em definitivo do atleta Igor Gomes. O jogador vestiu a camisa colorada em 63 oportunidades, marcando 3 gols e fornecendo 1 assistência. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira", afirma o Colorado em comunicado.

Igor Gomes, de 25 anos, foi revelado pelo Volta Redonda, do Rio de Janeiro. Ele chegou ao Internacional em 2022 depois de uma passagem pelo Barcelona B. Com a camisa do Internacional, disputou 63 jogos, marcou três gols e deu uma assistência.

Com a saída de Igor Gomes, o técnico Roger Machado tem dois zagueiros de origem disponíveis no elenco no momento: Vitão e Clayton Sampaio. Os outros dois atletas da posição, Gabriel Mercado e Augustín Rogel, se recuperam de suas respectivas lesões.