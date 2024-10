Com nova vitória sobre o Corinthians, Lucas segue invicto em Majestosos desde retorno ao São Paulo

Na tarde do último domingo, o São Paulo superou o Corinthians em mais um Majestoso nesta temporada. O Tricolor venceu o rival por 3 a 1, no Mané Garrincha, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos acréscimos da primeira etapa, Fagner cometeu pênalti em Calleri e foi punido com o segundo amarelo. O responsável pela cobrança foi Lucas Moura, que no meio da semana desperdiçou uma penalidade decisiva contra o Botafogo, nas quartas de final da Libertadores.

Luciano e Calleri conversaram com o camisa sete, que poderia optar por não bater o pênalti dessa vez. Lucas, porém, puxou a responsabilidade para si e foi para a cobrança. O atacante bateu no canto direito e ajudou o time a vencer por 3 a 1, se mantendo invicto contra o Corinthians desde sua volta ao clube.

A verdade é que Lucas vem sendo decisivo para o São Paulo em clássicos contra o rival alvinegro desde seu retorno ao Tricolor, em agosto de 2023. Até o momento, o jogador disputou cinco Majestosos, somando quatro vitórias e um empate.

Nas cinco partidas, Lucas balançou as redes em três oportunidades. A primeira delas no jogo de volta da Copa do Brasil, em que a equipe venceu o Corinthians por 2 a 0 e eliminou o adversário no Morumbis - campanha que terminou no título inédito para o Tricolor.

Depois, o camisa sete voltou a marcar contra o rival pela atual edição do Brasileirão, na nona rodada, no empate em 2 a 2 entre os times. Por fim, balançou as redes da marca da cal no último domingo. Ao todo, ele precisa de 132 minutos para participar de um gol no Majestoso desde que retornou ao clube.

De acordo com dados do Sofascore, Lucas ainda soma 11 finalizações (seis no gol), dez passes decisivos, 12 dribles certos e 14 faltas sofridas em clássicos contra o Corinthians desde que voltou ao time do Morumbi.

Após a vitória no clássico o São Paulo de Lucas Moura, agora, retorna aos gramados apenas neste sábado, quando enfrenta o Cuiabá. O duelo está marcado para às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada da Série A.