CBF divulga áudios do VAR em pênalti de Fagner e expulsão no clássico entre São Paulo e Corinthians

A CBF divulgou, nesta segunda-feira, os áudios do diálogo do VAR nos lances polêmicos do duelo entre Corinthians e São Paulo, que ocorreu no último domingo, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro.

Foram divulgados dois áudios da conversa entre o árbitro do embate, Rafael Rodrigo Klein, e Daniel Nobre Bins, que estava à frente do VAR. O primeiro deles é o pênalti a favor do São Paulo, que ainda gerou a expulsão de Fagner. Já o outro é o cartão vermelho aplicado a André Ramalho.

No primeiro, o árbitro de vídeo entendeu que Fagner deu um "pisão" em Calleri de maneira temerária. O VAR, ainda, checou um possível impedimento do argentino, o que não ocorreu.

"Tem um pisão do Fagner, tá? Ele [Calleri] chuta a bola e depois toma um pisão do Fagner. O Calleri joga a bola e depois temos um pisão do Fagner no pé dele, de maneira temerária. Vou te recomendar uma revisão para possível penal", disse Daniel Nobre.

Rafael Rodrigo Klein, então, se dirigiu à cabine do VAR e, ao rever o lance, decidiu assinalar a penalidade à equipe da casa e dar cartão amarelo a Fagner. Como o lateral já havia sido amarelo, foi expulso de campo. "Para mim é tiro penal e cartão amarelo por entrada temerária", afirmou o árbitro da partida.

Na segunda jogada, o responsável pelo VAR alertou Rafael Rodrigo Klein que André Ramalho acertou Luciano com o golpe no rosto. O árbitro viu "conduta violenta" no lance e expulsou o zagueiro do Corinthians.

"Tem um golpe no rosto dele [Luciano]. Recomendo revisão para possível cartão vermelho", disse Daniel Nobre Bins. "A bola já estava parada no momento da infração. É uma conduta violenta. Por isso, cartão vermelho para o número 5", completou Rafael Rodrigo Klein.

O Timão ficou na bronca com a atuação da arbitragem no Majestoso. Torcedores reclamaram de uma jogada na qual Calleri supostamente deveria ter sido expulso, mas a CBF não divulgou os áudios deste lance.

Após a partida, dirigentes do Corinthians questionaram a falta de critério da arbitragem. Com a derrota, o time ainda está na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 28 pontos. Já o São Paulo é o quinto colocado, com 47.