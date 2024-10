Bayern de Munique mira contratação do goleiro Alisson, do Liverpool

O Bayern de Munique estaria interessado na contratação do goleiro Alisson, do Liverpool. A informação é do jornal inglês The Sun, que ainda diz que os alemães precisariam pagar "uma fortuna" para contratar o brasileiro.

Alisson chegaria para ser o sucessor de Manuel Neuer, que tem 38 anos e vem sofrendo com diversos problemas físicos nesta reta final de carreira. Ainda segundo a publicação, Vincent Kompany, treinador do Bayern, é um grande admirador do arqueiro brasileiro.

Alisson tem contrato com o Liverpool até 2026, mas o clube inglês já está preparado para uma possível saída do arqueiro. Isso porque a equipe já fechou a contratação de Giorgi Marmadashvili, do Valencia, que chegará apenas na próxima temporada.

No Liverpool desde 2018, Alisson sempre foi titular incontestável da equipe. Antes, ele passou pela Roma, da Itália, e pelo Internacional, onde foi revelado.

Alisson também é figura constante na Seleção Brasileira, sendo o titular nas últimas duas Copas do Mundo. Inclusive, ele foi convocado por Dorival Júnior para defender o Brasil nos próximos dois compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Antes de se apresentar à Seleção, Alisson tem dois compromissos pelo Liverpool. Primeiro contra o Bologna, nesta quarta-feira, e depois diante do Crystal Palace, no sábado.