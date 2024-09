Após bons resultados na Série B, Santos tem semana sem jogos e se prepara para enfrentar o Goiás

O Santos vive um momento de ascensão na Série B do Campeonato Brasileiro. Não no quesito desempenho, mas sim nos resultados. O Alvinegro Praiano passou por uma fase de oscilação e perdeu a liderança para o Novorizontino, mas, agora, está invicto há oito rodadas.

O próximo compromisso do Santos é apenas no dia 7 de outubro, uma segunda-feira, quando encara o Goiás, na Serrinha, às 21h (de Brasília). Desse modo, o criticado treinador Fábio Carille tem esta semana livre de qualquer jogo e cheia para os treinamentos.

O elenco do Alvinegro Praiano, que venceu o Operário-PR no último sábado por 1 a 0, recebeu folga do domingo e deve se reapresentar já nesta segunda-feira, de olho no próximo compromisso.

Na semana cheia de treinamentos, Fábio Carille poderá contar com todo o elenco para realizar ajustes técnicos e táticos na preparação. As únicas ausências do Peixe para o próximo compromisso são o goleiro João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo), e os laterais Aderlan (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Kevyson (lesão no joelho esquerdo).

A tendência é que o Santos treine no CT Rei Pelé, na Baixada Santista, até domingo, quando viaja para Goiânia, onde encerra a preparação para enfrentar o Esmeraldino.

Com a vitória na última rodada, o Santos chegou aos 53 pontos, na 1ª colocação. O Novorizontino, que tem 51, encara a Ponte Preta na próxima segunda-feira e, em caso de vitória, reassume a ponta da tabela.