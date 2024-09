Torcida do Atlético de Madrid cria 'música' para Vini Jr: 'É diferente'

Do UOL, em São Paulo

Torcedores do Atlético de Madri entoaram uma música para Vini Jr na entrada do estádio Civitas Metropolitano, neste domingo (29). A equipe enfrenta o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

"Vini Jr. é diferente", diz a letra da música cantada pelos torcedores colchoneros.

Está é uma nova 'música' criada por torcedores do Atlético para o jogador brasileiro do Real. Em março, colchoneros entoaram o cântico racista "Vini Jr. é um chimpanzé" antes do jogo contra a Inter de Milão, pela Champions League.

Outro caso de racismo aconteceu em janeiro de 2023. Antes de um clássico, um boneco com a camisa do brasileiro foi pendurado enforcado em uma ponte de Madri com a mensagem "Madrid odeia o Real".

Havia preocupação de autoridades quanto a um novo caso de racismo com o jogador brasileiro neste domingo. A imprensa espanhola divulgou que torcedores do Atlético de Madri cogitaram usar máscaras durante a partida para as falas não serem identificadas.