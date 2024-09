Presidente do Corinthians se posiciona contra mudança de data da Copa do Brasil diante do Flamengo

Na manhã deste domingo, o Corinthians se posicionou novamente contra a mudança de data da semifinal da Copa do Brasil, diante do Flamengo. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, o presidente do Timão, Augusto Melo, ressaltou que a equipe está sendo prejudicada e desrespeitada com a alteração, além de não ter sido consultada sobre a troca.

"Lamentável o que vem acontecendo. Neste domingo, dia de um grande jogo para nós (clássico contra o São Paulo). Fomos surpreendidos com essa mudança de data do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Eu pessoalmente estive na CBF falando com o presidente Ednaldo, foi esclarecido, mandamos um requerimento assim que saíram as notícias na internet sobre essa possível mudança. Não fomos consultados antes, mando de jogo seria nosso, nós que deveríamos tentar de alguma forma e não fizemos", relatou o presidente.

Na noite deste sábado, a CBF divulgou a data das semifinais da Copa do Brasil 2024. O primeiro duelo entre Corinthians e Flamengo será no dia 2 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. Enquanto a partida da volta ocorrerá no dia 20, um domingo, às 16h, na Neo Química Arena.

"Corinthians foi desrespeitado. Queria entender qual o motivo da mudança da Copa do Brasil de quarta para domingo, da antecipação de domingo para quinta-feira do jogo do Campeonato Brasileiro, no qual é muito importante para o Corinthians. Nos dê uma justificativa dessa mudança. Corinthians jamais quer ser beneficiado, mas jamais vai aceitar que alguém seja beneficiado", afirma Augusto Melo.

No meio desta semana, Flamengo pediu a alteração porque poderia ter desfalques importantes caso a data fosse mantida. De La Cruz, Arrascaeta e Varela (Uruguai), Gerson, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Brasil), Erick Pulgar (Chile) e Plata (Equador) são alguns dos atletas que podem ser convocados na data Fifa de outubro.

Devido às datas estabelecidas pela Conmebol para as competições da Libertadores e da Sul-Americana, a CBF não manteve as semifinais de volta da Copa do Brasil no dia 17 de outubro, como inicialmente previsto.

Como consequência, as partidas do Campeonato Brasileiro, que envolveriam os semifinalistas da Copa do Brasil nesse mesmo fim de semana, serão adiantadas para os dias 16 e 17 de outubro.

"Queremos simplesmente que se cumpra o regulamento tanto da Fifa quanto da CBF. O Corinthians não vai admitir esse tipo de coisa. Temos pacote de torcedores, toda uma logística pronta, na qual o Corinthians seria prejudicado. O Corinthians está em três competições (Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana), não podemos ser prejudicados. Já temos um planejamento para isso. O próprio treinador do Flamengo deu entrevista criticando o diretor de competições da CBF, Júlio Avellar, falando que essa mudança e datas estava prejudicando os clubes e os próprios atletas com lesões e outras coisas mais", disse Augusto Melo.

Por fim, o dirigente mencionou o caso de Memphis Depay, que não pôde ser inscrito na Copa do Brasil por conta do encerramento do prazo. Augusto Melo cita a situação como exemplo de que o Corinthians cumpre o regulamento da competição.

"Assim como o Corinthians vai respeitar, gostaríamos que a CBF respeitasse seu regulamento. Inclusive, o Corinthians respeita tanto o regulamento da CBF, no qual, por minutos, Memphis não foi inscrito na Copa do Brasil. Respeitamos e agora não estamos sendo respeitados. O Corinthians é o time do povo, o Corinthians não é brincadeira, o Corinthians é resistente, o Corinthians é contra tudo e contra todos, e isso não acaba aqui", finalizou o presidente.