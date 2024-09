Paulinho, do Atlético, denuncia tentativa de golpe em seu nome no WhatsApp

Do UOL, em São Paulo

O atacante Paulinho, do Atlético-MG, denunciou uma tentativa de golpe feita em seu nome no WhatsApp.

O que aconteceu

Paulinho fez a denuncia via stories do Instagram. O atacante divulgou prints de uma conversa onde uma pessoa se passa por ele conversando com outra.

O golpista tenta realizar chamadas de vídeo e pede fotos. O alerta foi feito ao jogador por meio de uma mensagem no Instagram.

Paulinho disse que já está tomando as medidas cabíveis. Ele não deu mais detalhes sobre o caso.

O alerta foi feito por Paulinho antes do jogo deste sábado (28), contra o Palmeiras. Ele foi poupado e não viajou para o jogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.