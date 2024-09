Fluminense busca melhorar retrospecto contra os times ameaçados no Brasileirão

Na luta para fugir da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o lanterna Atlético-GO, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O Fluzão precisa acabar com o jejum contra o rival, o que vai ajudar a melhorar um retrospecto ruim neste Brasileirão. O Tricolor Carioca não vem tendo um bom desempenho contra times ameaçados de queda.

No recorte do Bragantino, 11º colocado, para baixo, o Fluminense só conseguiu duas vitórias em 11 jogos contra os times que, neste momento, estão ameaçados pelo rebaixamento.

A tabela de classificação do Campeonato Brasileiro mostra Bragantino (32 pontos), Juventude (32 pontos), Criciúma (32 pontos), Grêmio (31 pontos em 26 jogos), Athletico-PR (31 pontos em 25 jogos), Vitória (28 pontos), Corinthians (28 pontos), Fluminense (27 pontos em 26 jogos), Cuiabá (23 pontos em 26 jogos) e Atlético-GO (18 pontos) na luta contra o Z-4.

Até aqui, o aproveitamento do Fluminense contra esses times não tem sido dos melhores. O Tricolor Carioca empatou e venceu o Bragantino, além de ter derrotado o Cuiabá.

O retrospecto contra o Juventude e o Corinthians foi pior: empate e derrota. O Flu também perdeu para o Vitória, Atlético-GO e Grêmio, enquanto empatou com o Criciúma.

Assim, em 11 jogos contra os rivais ameaçados, o Fluminense conseguiu dez pontos, o que significa um aproveitamento de 30,3% dos pontos disputados contra esses rivais. O Flu ainda não jogou contra o Athletico-PR (o jogo do turno foi adiado).

É neste contexto que o Fluminense reencontra o Atlético-GO, que venceu no Maracanã por 2 a 1, em junho. Por sinal, o rival tem sido uma pedra no sapato tricolor. São sete jogos seguidos sem derrubar o Dragão, que tem seis vitórias e um empate nesta sequência.

Com 27 pontos em 26 jogos, o Fluminense está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, a um ponto do Vitória, primeiro time fora do Z-4.