Com Fabinho titular, Palmeiras está definido para enfrentar o Atlético-MG; veja escalações

O Palmeiras está definido para o jogo deste sábado, contra o Atlético-MG, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Com Richard Ríos e Zé Rafael suspensos, o treinador colocou Fabinho para formar a dupla de volantes com Aníbal Moreno. O meio-campista Gabriel Menino, recuperado de lesão na coxa esquerda, volta a ficar à disposição. Caio Paulista, retornando de suspensão, será titular.

Abel ainda tem as ausências de Estêvão (lesão na coxa esquerda), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Marcelo Lomba (transição física) e Marcos Rocha (mialgia na coxa direita).

A escalação do Palmeiras, portanto, tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Fabinho e Mauricio; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.

O time comandado por Abel Ferreira é o segundo colocado da Série A, com 53 pontos, três a menos que o líder Botafogo. Se vencer, tem a possibilidade de assumir a liderança em caso de tropeço do time carioca diante do Grêmio.

A equipe volta a jogar como mandante no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, após pouco mais de um mês. A última vez que isso aconteceu foi no dia 24 de agosto, em duelo contra o Cuiabá, pela 24 rodada. Naquela oportunidades, o clube alviverde goleou por 5 a 0.

Do outro lado, o Atlético-MG vem confiança depois de se classificar à semifinal da Libertadores, no meio da semana. No Brasileirão, o time mineiro está em nono lugar, com 36 pontos.

Assim, o Atlético-MG vai a campo com: Everson; Bruno Fuchs, Battaglia, Alonso e Rubens; Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Deyverson.