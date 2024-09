Lucho González lamenta eliminação do Athletico-PR na Copa Sul-Americana e muda foco para o Brasileirão

O Athletico-PR perdeu para o Racing, da Argentina, por 4 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio El Cilindro, e acabou eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana, pelo placar agregado de 4 a 2. Depois do jogo, o técnico Lucho González lamentou o desempenho da equipe na primeira etapa e pediu foco na sequência do Campeonato Brasileiro.

"Foi um resultado que não esperávamos. Uma eliminação que dói, porque era um objetivo do clube. Principalmente pela nossa performance na primeira etapa. Sofremos um gol logo no início do jogo, que abalou de certa forma o nosso psicológico. Agora temos um jogo importante pelo Brasileirão no domingo e temos que reagir, com a personalidade que mostramos no segundo tempo. Precisamos focar em somar pontos", disse Lucho González.

Foi o primeiro jogo de Lucho no comando do Athletico-PR. Apesar da vitória na partida de ida, por 1 a 0, na Ligga Arena, o Furacão não conseguiu segurar a vantagem na Argentina e tomou um gol com apenas 18 segundos de bola rolando.

O Racing foi para o intervalo liderando por 3 a 0. Nikão até descontou no começo do segundo tempo, mas a partida terminou com goleada no clube argentino por 4 a 1.

Agora, o Athletico-PR volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Lucho González ocupa a 15ª posição, com 31 pontos, apenas três acima do Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

"É dificil agora fazer uma análise geral. Vamos fazer uma análise interna do que foi esse primeiro tempo de hoje. Mas não tenho dúvidas que a temporada ainda não acabou. Hoje sofremos essa eliminação e a partir de amanhã vamos focar no Brasileiro. Logicamente acompanhei a temporada do clube. Assumi este desafio, assumo esta eliminação também. O grupo está forte, está motivado. Sabe que temos uma responsabilidade grande. Agora vamos focar no Brasileiro para conseguir vitórias e finalizar esta temporada da melhor maneira", projetou o treinador.

O Athletico-PR volta a campo neste domingo, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Flamengo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Rubro-negro é o 4º colocado, com 45 pontos.