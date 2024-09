Ex-Corinthians, Raul Gustavo ainda acompanha o clube e celebra bom momento na Hungria: "Fui bem recebido"

O zagueiro Raul Gustavo, que foi negociado pelo Corinthians em junho, ainda acompanha os ex-companheiros mesmo à distância. O beque manteve o carinho pelo Timão, mas celebra seu novo momento na carreira, atuando no futebol húngaro.

Raul teve seus passos no Corinthians nas categorias de base e foi lançado ao profissional em 2021, na época com o técnico Vagner Mancini. Ao todo, o defensor acumulou 54 jogos (49 como titular) com a camisa alvinegra, com seis gols marcados.

"Sempre que posso ainda acompanho o Corinthians e torço pelos meus amigos e ex-companheiros. O Corinthians é um clube muito importante na minha vida e pelo qual tenho um carinho enorme, então fico na torcida para que conquistem um título e saiam o mais rápido possível dessa situação incômoda no Brasileirão", disse o zagueiro, que ainda teve passagem pelo Bahia por empréstimo em 2023.

Agora, Raul traça seu caminho no Ferencvaros, da Hungria, onde vem se destacando. O atleta revelou que foi bem recebido no clube e comemorou o fato de estar recebendo sequência de jogos.

"Estou muito feliz aqui na Hungria, minha adaptação foi a melhor possível. Tanto o clube em si quanto o país me acolheram muito bem, fui bem recebido e respeitado por todos desde o primeiro dia. Meu inglês já melhorou bastante desde a minha chegada, então a comunicação está cada dia mais fácil", falou Raul em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

"Eu vim para o Ferencvaros em busca de oportunidades e sequência de jogos e graças a Deus estou tendo tudo isso desde o primeiro jogo. Tenho trabalhado muito, procurei me adaptar o mais rápido possível ao estilo de jogo da comissão técnica para poder ajudar dentro de campo. Felizmente as coisas estão dando certo e no último jogo pude comemorar meu primeiro gol em jogos oficiais com essa camisa", complementou.

Raul possui nove jogos pelo Ferencvaros, sendo todos como titular. Seu único gol anotado até o momento aconteceu na vitória por 3 a 1 contra o MTK, na última sexta-feira, pela liga local. Além de disputar o Campeonato Húngaro, a equipe de Budapeste se prepara para atuar na Liga Europa.

"Minha estreia pelo Ferencvaros aconteceu justamente nos playoffs da Champions League, competição que todo atleta sonha em disputar e conseguimos à classificação para a segunda rodada. Infelizmente não avançamos à fase de grupos, mas conseguimos vaga na Liga Europa e estou muito motivado para poder disputar essa competição tão importante do futebol europeu", finalizou.