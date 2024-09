Dorival não responde sobre Pix de parentes de Paquetá a Luiz Henrique

O técnico Dorival Júnior não respondeu sobre as transferências de parentes de Lucas Paquetá a Luiz Henrique. O UOL revelou que o atacante do Botafogo recebeu R$ 40 mil de familiares do meia do West Ham.

O que aconteceu

Dorival optou por não responder sobre o assunto e repassou a pergunta para Rodrigo Caetano, diretor da CBF.

"O Rodrigo Caetano ao longo da semana foi indagado dessa situação. Ele pode repetir as colocações que fez", disse o treinador.

Caetano afirmou que não há investigação em andamento sobre Luiz Henrique e, assim, a CBF entendeu por convocá-lo outra vez.

A CBF se posicionou e você ajudou na resposta falando da presunção [de inocência]. Ela se repete. Luiz Henrique e Paquetá, também citado, ambos atuam pelos seus clubes, principalmente no caso do Luiz não há ação contra, investigação da La Liga. CBF não é órgão apropriado para fazer julgamento. CBF tem contato contínuo com todos os agentes, ligas, enfim, relacionado a todos os atletas e base também. Para qualquer tipo de sinalização de ação e investigação. Isso chegaria até nós porque temos órgão e departamento disso. Não tivemos nenhuma sinalização contrária ao Luiz e vai servir a seleção, pelo menos por enquanto. Se houver algum posicionamento diferente, também nos posicionaremos de forma diferente

As transferências

O UOL mostrou que familiares do meia Lucas Paquetá, do West Ham (ING), fizeram duas transferências, totalizando R$ 40 mil, para o atacante Luiz Henrique, do Botafogo.

O UOL teve acesso aos comprovantes das transferências e as confirmou também com pessoas envolvidas na operação, entre elas um tio de Paquetá.

Luiz Henrique é citado na investigação sobre manipulação de resultados em que Paquetá é acusado de forçar cartões amarelos para favorecer apostas esportivas. Esse processo é sigiloso e conduzido pela FA, a federação inglesa de futebol.

A investigação da entidade inglesa desconhecia os pagamentos de familiares do meia do West Ham ao atacante do Botafogo.

As transações ocorreram dias após Luiz Henrique receber cartões amarelos quando ainda defendia o Bétis, da Espanha, no início de 2023.

O tio de Paquetá, Bruno Tolentino, admite que já ganhou dinheiro por apostas em pelo menos um dos jogos disputados por Luiz Henrique. Bruno é o autor de uma das transferências.

Os familiares do jogador do West Ham também apostaram que o próprio meia tomaria cartões em jogos. Essa informação consta em relatório que faz parte da investigação da FA e foi admitida ao UOL pelo tio de Paquetá.

La Liga e a RFEF, a Federação Espanhola, responsáveis pelo futebol espanhol, não abriram procedimentos disciplinares contra Luiz Henrique.

A reportagem procurou a RFEF por duas semanas para saber os motivos da decisão, mas não obteve retorno.

O Bétis informou ao UOL que Luiz Henrique negou as acusações. Baseado na presunção de inocência, o clube apoiou o jogador.

O clube afirma também que consultou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a RFEF e ouviu que não havia inquérito aberto.

O Botafogo cita um certificado da federação espanhola e diz que "não há investigação ou pendência jurídica desta natureza envolvendo o jogador Luiz Henrique".

Junior Mendonza, empresário de Luiz Henrique, negou envolvimento do jogador: "O atacante Luiz Henrique já prestou os seus devidos esclarecimentos sobre o assunto aos órgãos responsáveis. Inclusive, o caso já foi investigado e arquivado pela Federação Espanhola", falou à reportagem. "O tema vir à tona num momento tão decisivo para o Botafogo e, na semana de convocação para seleção brasileira, nos causou surpresa e estranheza, visto que o jogador não é objeto de investigação ou procedimento por violações desta natureza", completou.

A assessoria de imprensa de Paquetá disse que o jogador não comentaria.

Em março, em entrevista coletiva pela seleção, o meia disse que não falaria mais sobre o caso porque a investigação é sigilosa.

Os familiares do meio-campista negam participação no suposto esquema de uso da informação privilegiada e combinação de cartões amarelos para ganhar dinheiro com apostas em jogos de futebol.