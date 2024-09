Faltou o gol: Flamengo só empata com Peñarol e dá adeus à Libertadores

O Flamengo está eliminado da Libertadores. A equipe não saiu do 0 a 0 com o Peñarol pelo jogo de volta das quartas de final, nesta quinta-feira (26), no Uruguai, e viu os uruguaios garantirem vaga na semifinal contra o Botafogo.

O Flamengo não conseguiu furar a retranca do Peñarol. O time brasileiro criou as principais chances do jogo — ainda que poucas — no estádio Campeón del Siglo, porém sem sucesso.

A derrota no Brasil custou caro. Jogando no Maracanã na última semana, o Flamengo perdeu por 1 a 0 e chegou precisando vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Dois gols ou mais de vantagem classificariam os cariocas diretamente. Mas não conseguiu fazer o gol.

O Flamengo ainda tem duas competições para disputar na temporada. A equipe vai enfrentar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil e é a atual 4ª colocada do Brasileirão, com 45 pontos — 11 a menos que o Botafogo, líder do torneio.

O Peñarol volta à semifinal da Libertadores após 13 anos. A última foi em 2011, quando os uruguaios bateram o Vélez Sarsfield, mas perderam a final para o Santos.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (29), quando recebe o Athletico, às 20h (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão. O Peñarol joga na segunda-feira (30), contra o Racing (URU), em casa, pelo Campeonato Uruguaio.

Como foi o jogo

O Flamengo foi dominante no primeiro tempo, mas pecou no toque final. A equipe brasileira saiu para o jogo desde os movimentos iniciais e construiu suas melhores jogadas pelos lados do campo. A falta de finalizações atrapalhou o Rubro-Negro: Plata teve três oportunidades claras, mas só chutou em uma. O Peñarol foi pouco ao campo ofensivo e só chegou à área de Rossi em cobranças de falta.

Plata em ação durante jogo entre Peñarol e Flamengo pela Libertadores Imagem: DANTE FERNANDEZ/AFP

A etapa final voltou como foi toda a primeira: o Flamengo em cima, e o Peñarol fechado na retranca. O enredo também foi o mesmo, com o Fla tocando de um lado para o outro, mas encontrando dificuldades para finalizar. A equipe da casa até teve um momento de leve pressão na metade da etapa, porém não durou muito. Tite mexeu no time, mas apenas se mostrou mais arrojado nos minutos finais da partida, quando colocou Matheus Gonçalves no lugar de Léo Pereira. No mais, apenas trocas entre jogadores da mesma função. O resultado: 0 a 0 e uruguaios classificados.

Lances importantes e gols

Flamengo assusta logo cedo. Ainda no primeiro minuto de jogo, Gerson recebeu pela esquerda da área e cruzou. Plata apareceu no meio da defesa e cabeceou buscando o canto esquerdo de Aguerre. O goleiro voou e segurou firme.

Espalma Rossi. Léo Fernández cobrou falta com muito veneno aos 20 minutos do primeiro tempo, mas Rossi caiu bem no canto esquerdo e mandou para escanteio.

O que foi isso, Plata? Alex Sandro recebeu pela esquerda e cruzou na área. Bruno Henrique subiu nas costas da zaga e ajeitou de cabeça para o meio. Plata, livre, deixou a bola passar e não finalizou.

Melhores momentos: Peñarol 0 x 0 Flamengo

Aguerre salva com o pé. Assim como no primeiro tempo, o Flamengo levou perigo no primeiro minuto da etapa final. Bruno Henrique fez lance individual pela esquerda, invadiu a área e tocou para o meio na saída de Aguerre. O goleiro conseguiu interceptar o passe com o pé esquerdo.

Passa raspando. Alex Sandro recebeu pela esquerda após trama de Gerson e Arrascaeta e cruzou. Bruno Henrique se antecipou à defesa e cabeceou buscando o ângulo direito de Aguerre. A bola passou perto da trave saiu.

Tira tinta da trave. Rossi saiu jogando errado e deu a bola nos pés de Garcia. O volante do Peñarol avançou e finalizou cruzado, no contrapé do goleiro flamenguista, que só olhou. A bola passou perto da trave direita e saiu.

Aguerre salva no fim. Matheus Gonçalves encarou a marcação e tentou passe na área. Gabigol apareceu para desviar na saída de Aguerre, mas o goleiro uruguaio abafou bem a finalização.

FICHA TÉCNICA

PEÑAROL 0 x 0 FLAMENGO

Data e horário: 26 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília)

Competição: Jogo de volta das quartas de final da Libertadores

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões amarelos: Plata, Léo Ortiz (FLA)

Peñarol: Aguerre; Millans, Méndez, Rodríguez e Maximiliano Olivera; Darias (Gastón Ramírez) e Garcia; Cabrera (Lucas Hernández), Fernández e Báez (Leonardo Sequeira); Maxi Silvera (Facundo Batista). Técnico: Diego Aguirre

Flamengo: Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira (Matheus Gonçalves) e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Léo Ortiz, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta; Plata (Gabigol) e Bruno Henrique. Técnico: Tite