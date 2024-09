No fim, Atlético de Madrid supera Celta de Vigo e segue na cola do vice-líder Real Madrid no Espanhol

Nesta quinta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid visitou o Celta de Vigo no Estádio Municipal de Balaídos e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Julián Alvarez.

Com o resultado, a equipe comandada por Diego Simeone seguiu na cola do vice-líder Real Madrid. Agora, os colchoneros apresentam 15 pontos, dois a menos em relação ao rival, que também venceu na rodada e chegou aos 17. Já o Celta ficou estacionado na décima colocação, com os mesmos nove pontos.

O próximo jogo do Atlético de Madrid será diante do Real Madrid, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 16h (de Brasília). O Celta também retorna aos gramados neste domingo, desta vez diante do Girona, às 9h, no Estádio Municipal de Balaídos.

A primeira boa chance da partida aconteceu aos 42 minutos da etapa inicial, com Iago Aspas, do Celta de Vigo. O atleta recebeu o passe do companheiro e bateu no canto direito da meta, mas Oblak, ligado no lance, fez a defesa.

Aos 11 minutos da etapa final, os mandantes voltaram novamente com perigo ao ataque. O atacante Borja Iglesias, de cabeça, desviou firme o cruzamento, mas o goleiro do Atlético fez ótima defesa para impedir que os mandantes inaugurassem o marcador.

No entanto, o Atlético de Madrid matou a partida aos 45 minutos, com Julián Alvarez. O atleta recebeu o cruzamento de Griezmann na segunda trave e completou para o fundo das redes.