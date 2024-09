Cruzeiro cede empate em estreia de Diniz, mas avança na Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira, a Copa Sul-Americana conheceu seu último semifinalista. Na estreia do técnico Fernando Diniz, o Cruzeiro cedeu o empate em 1 a 1 ao Libertad-PAR, no Mineirão, e garantiu vaga nas semifinais do torneio continental. Kaio Jorge anotou o gol do time mineiro, enquanto Roque Santa Cruz deixou tudo igual para os visitantes.

Com o resultado, o Cruzeiro avançou para a próxima fase com um placar agregado de 3 a 1, uma vez que já havia triunfado no jogo de ida por 2 a 0.

Agora, a Raposa terá pela frente o Lanús, da Argentina. As semifinais da Sula estão marcadas para as semanas dos dias 23 e 30 de outubro. A Conmebol ainda definirá horários e mandos de campo.

Os dois times voltam a campo por suas respectivas competições nacionais. O Cruzeiro recebe o Vasco neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 28ª rodada do Brasileirão. Do outro lado, o Libertad visita o Nacional no mesmo dia, mas às 18h, no Estádio Arsenio Erico, pela 13ª rodada do Campeonato Paraguaio - Clausura.

O jogo

O Libertad começou tomando o controle das principais ações da partida e alçou bola na área do Cruzeiro em duas oportunidades, mas sem levar perigo ao gol defendido por Cássio.

Porém, foi o Cruzeiro quem abriu o placar e deixou a torcida feliz da vida no Mineirão. Marlon cruzou para dentro da grande área e Kaio Jorge se adiantou à zaga do time paraguaio, cabeceando para o fundo das redes: 1 a 0.

Os 30 minutos seguintes foram de poucas emoções, e a chanca mais clara só foi sair aos 40 minutos. Lautaro Díaz recebeu dentro da grande área e bateu cruzado, rasteiro, mas o goleiro Martín Silva fez a defesa com a ponta dos dedos e mandou para escanteio.

Minutos depois, na cobrança de escanteio, o Cruzeiro quase chegou ao segundo gol. Em batida de Matheus Pereira para o meio da grande área, Villalba subiu mais alto que a zaga adversária e cabeceou, mas a bola passou perto do travessão e foi para fora.

Com três minutos da segunda etapa, o Libertad criou sua melhor oportunidade na partida. Marcelo Fernández arriscou o chute de fora da área e Cássio espalmou. Na saída de bola, o Cruzeiro vacilou e perdeu a bola, mas o goleiro cruzeirense apareceu novamente para mandar para longe.

Aos 14 minutos da etapa final, porém, a vida do Cruzeiro ficou um pouco mais complicada. Lucas Romero fez dura falta no meio-campo e recebeu o cartão amarelo, sendo que já tinha outra advertência recebida no primeiro tempo. Dessa forma, ele foi expulso e deixou o time mineiro com um jogador a menos.

Com 24 minutos no relógio, o Libertad criou uma boa oportunidade para marcar, mas desperdiçou. Após cruzamento de Espinoza vindo do lado esquerdo, Caballero chegou finalizando de primeira e a bola passou próxima ao gol de Cássio, mas foi por cima do travessão.

E após várias oportunidades criadas, o Libertad conseguiu deixar tudo igual no placar. Em bola alçada para dentro da grande área, Roque Santa Cruz se adiantou à marcação e cabeceou de peixinho, no canto, sem chances de defesa para Cássio: 1 a 1.

Aos 32 minutos, Cássio salvou o Cruzeiro de levar a virada no Mineirão. Em cruzamento rasteiro para dentro da área, a bola desviou e Héctor Villalba finalizou à queima-roupa, mas o goleiro fez grande defesa com os pés e evitou o gol paraguaio.